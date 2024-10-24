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Над резиденцією президента Південної Кореї, що зустрічався з Дудою, вибухнула куля з листівками із КНДР

У листівках була критика в бік Юна Сок Йоля та його дружини.

Над резиденцією президента Південної Кореї, що зустрічався з Дудою, вибухнула куля з листівками із КНДР
Повітряна куля зі сміттям з КНДР приземлилася на рисовому полі в північно-західному прикордонному окрузі Ганхва Південної Кореї
Фото: EPA/UPG

Куля зі сміттям і пропагандистськими листівкам, випущена із КНДР, вибухнула над резиденцією президента Південної Кореї у Сеулі, передає агенція Yonhap.

Це перший випадок, коли Північна Корея наповнила повітряну кулю листівками. У них КНДР поширила критику лідера Південної Кореї та його дружини.

Служба безпеки повідомила, що сміття і листівки зібрали, небезпечних предметів не виявили.

У цей день відбувався візит до Сеула президента Польщі Анджея Дуди.

Лідери обох держав засудили Північну Корею за розробку ядерної та провокації, а також за незаконну військову співпрацю з Росією. 

«Ми погодилися, що розміщення північнокорейських військ у Росії, яке порушує Статут ООН та резолюцію Ради Безпеки, є провокацією», - заявив Юн Сок Йоль на спільній конференції з Анджеєм Дудою, повідомило RMF24.

  • Уперше північнокорейська куля приземлилася на території президентської резиденції цьогоріч 24 липня.
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