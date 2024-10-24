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Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" вирішила піти з Росії, - ЗМІ

За даними видання La Lettre, компанія вже знайшла покупця та перебуває на заключній стадії переговорів.

Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" вирішила піти з Росії, - ЗМІ
Фото: Be-in.ru

Французька мережа гіпермаркетів "Ашан" (Auchan) вирішила піти з російського ринку.

Про це повідомляє видання La Lettre.

Зазначається, що компанія вже знайшла покупця на свій російський бізнес та перебуває на заключній стадії переговорів.

Мережа також хоче згорнути діяльність в Угорщині, але залишиться в Україні.

У Росії мережа Auchan налічує 230 магазинів.

Як розповів виданню Le Figaro представник компанії, Auchan суворо дотримувався санкцій: не інвестував у російський бізнес і не виводив прибуток. Це ставило компанію у невигідне становище порівняно з місцевими конкурентами, якими володіють російські олігархи. 

  • Для "Ашану" Росія є другим за значущістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський “Ашан” сплатив 167 млн доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет “Калібр” або 477 тисяч автоматів АК-74. 
  • У лютому минулого року Нацагентство з питань запобігання корупції внесло  корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни. Тоді стало відомо, що "Ашан" безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях.
  • У березні Reuters повідомило, що "Auchan" планує відкрити мережу нових магазинів у Росії "Мій Ашан". Таким чином компанія подвоює свою присутність на російському ринку, який інші західні ритейлери уникають через вторгнення РФ в Україну.
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