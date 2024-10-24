У Міноборони Кореї назвали військових КНДР, які воюють за Росію, "гарматним м'ясом"

Солдати КНДР переодягаються в російську форму і дію під російським військовим командуванням без будь-яких оперативних повноважень.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав війська КНДР, направлені до Росії для війни в Україні, "найманцями-гарматним м'ясом", звинувативши лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у тому, що він "продав" свою армію.

Про це пише Yonhap.

Таку заяву південнокорейський міністр зробив після того як розвідка повідомила про близько 3000 північнокорейських солдатів, яких відправили до Росії.

"Коли війська відправляються за кордон, вони зазвичай зберігають командування своєї країни і з гордістю проводять дії у своїй військовій формі, знаках розрізнення та прапорі. Північна Корея переодягається в російську форму і діє під російським військовим командуванням без будь-яких оперативних повноважень", – сказав Кім.

Також додав, що саме тому солдати КНДР – це "звичайні найманці із гарматного м’яса".