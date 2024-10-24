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Опитування FT: Трамп обігнав Гарріс в економічних питаннях

44% зареєстрованих виборців заявили, що більше довіряють республіканцю в управлінні економікою проти 43% демократки.

Опитування FT: Трамп обігнав Гарріс в економічних питаннях
Фото: колаж ЛБ

Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс як кандидат, якому американці довіряють у питаннях економіки.

Такими є результати нового опитування Financial Times.

Останнє щомісячне опитування FT та “Ross School of Business” Мічиганського університету показало, що 44% зареєстрованих виборців заявили, що більше довіряють Трампу в управлінні економікою проти 43% Гарріс.

Видання зазначає, що це підкреслює труднощі Демократичної партії у переконанні виборців, що зараз вони живуть краще, ніж чотири роки тому.

Опитування також показало, що Трамп лідирує серед виборців з питання, який кандидат покращить їхнє фінансове становище. 45% обрали колишнього президента-республіканця – покращення на п'ять пунктів проти попереднього місяця – порівнюючи з 37% віцепрезидентки-демократки.

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Результати показують, що економічні ініціативи Гарріс вичерпали себе на останньому етапі все більш напружених перегонів із Трампом. Тепер опитування FT показує, що кандидати фактично перебувають у нічиї у хитких штатах, визначать результат виборів.

“Вперта відмова виборців віддати Гарріс і її босу, президенту Джо Байдену, заслуги в швидкому економічному зростанні та низькому безробітті, є постійною рисою опитування FT-Michigan Ross з моменту першого опитування в листопаді 2023 року”, ‒ додає FT.

Гарріс ненадовго випередила Трампа в економічниз питання після того, як цього літа замінила Байдена на виборах від Демократичної партії, але тепер ця перевага зникла.

  • Раніше Reuters писав, що віцепрезидентка США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії через результати опитування, які показують, що Дональд Трамп досягає успіхів. Видання зазначає, що Гарріс посилює нападки на Трампа і хоче залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців.
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