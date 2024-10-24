Опитування FT: Трамп обігнав Гарріс в економічних питаннях

44% зареєстрованих виборців заявили, що більше довіряють республіканцю в управлінні економікою проти 43% демократки.

Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс як кандидат, якому американці довіряють у питаннях економіки.

Такими є результати нового опитування Financial Times.

Останнє щомісячне опитування FT та “Ross School of Business” Мічиганського університету показало, що 44% зареєстрованих виборців заявили, що більше довіряють Трампу в управлінні економікою проти 43% Гарріс.

Видання зазначає, що це підкреслює труднощі Демократичної партії у переконанні виборців, що зараз вони живуть краще, ніж чотири роки тому.

Опитування також показало, що Трамп лідирує серед виборців з питання, який кандидат покращить їхнє фінансове становище. 45% обрали колишнього президента-республіканця – покращення на п'ять пунктів проти попереднього місяця – порівнюючи з 37% віцепрезидентки-демократки.

Результати показують, що економічні ініціативи Гарріс вичерпали себе на останньому етапі все більш напружених перегонів із Трампом. Тепер опитування FT показує, що кандидати фактично перебувають у нічиї у хитких штатах, визначать результат виборів.

“Вперта відмова виборців віддати Гарріс і її босу, президенту Джо Байдену, заслуги в швидкому економічному зростанні та низькому безробітті, є постійною рисою опитування FT-Michigan Ross з моменту першого опитування в листопаді 2023 року”, ‒ додає FT.

Гарріс ненадовго випередила Трампа в економічниз питання після того, як цього літа замінила Байдена на виборах від Демократичної партії, але тепер ця перевага зникла.