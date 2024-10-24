Унаслідок тропічного шторму на Філіппінах загинуло щонайменше 24 людини

Більшість смертей від шторму були спричинені повенями та зсувами грунту.

Сильний тропічний шторм “Штармі” викликав на Філіппінах масштабну повінь і зсуви, які забрали життя щонайменше 24 людей, повідомляє DW.

Негода зійшла на головний острів країни Лусон на північному сході архіпелагу, понад 150 000 людей були змушені залишити свої домівки.

Згідно з даними національної метеорологічної служби, центр шторму зафіксували над горами з максимальною стійкою швидкістю вітру 95 кілометрів на годину.

Більшість смертей від шторму були спричинені повенями та зсувами грунту в центральному регіоні Бікол, на південний схід від Маніли.

У рятувальних операціях у постраждалих районах беруть участь співробітники берегової охорони Філіппін і військові. У районах стихійного лиха так працюють близько 1500 поліцейських.

Тисячі селян опинилися в пастці повені, людей рятували просто з дахів.

Метеорологи попереджають також про сильні та інтенсивні опади, повені та зсуви та штормові хвилі для районів на півночі.

На Філіппінах щорічно трапляється в середньому близько 20 тропічних штормів, які часто призводять до сильних дощів, сильного вітру та зсувів.

Фото: EPA/UPG

The Philippine Coast Guard (PCG) has led a preemptive evacuation in Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado, Sablayan, Occidental Mindoro yesterday, 23 October 2024.



✍️https://t.co/Sc0XnSLFdq#DOTrPH 🇵🇭#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/4mrEeYLQnF — Philippine Coast Guard (@coastguardph) October 24, 2024

Щонайменше шість людей загинули після того, як ураган "Оскар" зійшов на Кубу на вихідних під час масштабного відключення електроенергії