Трюдо заявив, що залишиться прем'єром до наступних виборів

Очільник уряду не вважає, що йому варто йти у відставку.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не має наміру залишати свою посаду достроково і буде очолювати Ліберальну партію упродовж виборчої кампанії, яка відбудеться наступного року.

Як пише The Guardian, Трюдо мав серію консультацій зі своїми однопартійцями, під час яких переконався в тому, що більшість парламентарів-лібералів підтримують його лідерство. Тож він не буде коритися ультиматуму про відставку, який, згідно з інформацією ЗМІ, висунули йому близько 20 депутатів.

Відповідно до внутрішньопартійної політики, з 2016 року очільник лібералів користується імунітетом від вотуму недовіри на той час, поки залишається на посаді прем'єр-міністра, і може піти лише за власним бажанням.

В історії Канади за останні 100 років не було жодного очільника уряду, який би зміг успішно обіймати посаду упродовж чотирьох термінів поспіль. Судячи з даних опитувань, Трюдо встановити рекорд не вдасться: ліберали у 2025 році, найімовірніше, втратять владу.