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Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією

 Наразі там йде демонтаж позначок.

Фінляндія назавжди закрила два пункти пропуску на кордоні з Росією
Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією
Фото: Kare Lehtonen / Yle

Фінляндія остаточно закрила тимчасові пункти пропуску "Інарі" та "Парікалла" на кордоні з Росією. Вони не працювали з 2022 року.

Про це повідомляє Yle.

Рух через "Інарі" зупинили ще 1 листопада 2021 року, а через "Паріккалі" - 19 квітня 2022 року. Наразі там йде демонтаж позначок.

"Рішення жодним чином не змінює ситуації, що склалася, і не впливає на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", - заявив заступник керівника прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Пункт "Інарі" знаходиться в Північній Карелії, а "Паріккала" - в Південній Карелії.

  • Мінолого року Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням кількості мігрантів на своєму кордоні з Росією. Через там вирішили закрити кордон, а згодом подовжили заборону на роботу прикордонних пунктів пропуску до подальшого розпорядження.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що за напливом мігрантів стояли російські силові структури. 
  • 23 жовтня у Фінляндії завершили будівництво частини огорожі на кордоні із РФ.
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