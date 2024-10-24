Лідери демократичних сил Венесуели отримають премію Сахарова за свободу думки

Церемонія нагородження пройде 18 грудня у Страсбурзі на засіданні Європарламенту.

Премія імені Сахарова, яку присуджує щороку Європарламент, цьогоріч дістанеться лідерам опозиції Венесуели, пише «Голос Америки».

Нагороду отримають лідерка демократичних сил Венесуели Маріа Коріна Мачадо і кандидат від опозиції на липневих президентських виборах Едмундо Гонсалес Уррутія.

Оголосила імена лауреатів президентка Європарламенту Роберта Мецола. За її словами, премію присуджують "за їхню хоробру боротьбу за відновлення свободи та демократії у Венесуелі".

Церемонія нагородження пройде 18 грудня у Страсбурзі на засіданні Європарламенту. Винагорода становить 54 тисячі доларів.