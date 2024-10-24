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Лідери демократичних сил Венесуели отримають премію Сахарова за свободу думки

Церемонія нагородження пройде 18 грудня у Страсбурзі на засіданні Європарламенту. 

Лідери демократичних сил Венесуели отримають премію Сахарова за свободу думки
Едмундо Гонзалес
Фото: EPA/UPG

Премія імені Сахарова, яку присуджує щороку Європарламент, цьогоріч дістанеться лідерам опозиції Венесуели, пише «Голос Америки».

Нагороду отримають лідерка демократичних сил Венесуели Маріа Коріна Мачадо і кандидат від опозиції на липневих президентських виборах Едмундо Гонсалес Уррутія.

Оголосила імена лауреатів президентка Європарламенту Роберта Мецола. За її словами, премію присуджують "за їхню хоробру боротьбу за відновлення свободи та демократії у Венесуелі".

Церемонія нагородження пройде 18 грудня у Страсбурзі на засіданні Європарламенту. Винагорода становить 54 тисячі доларів.

  • Торік Мачадо стала кандидаткою у президенти від венесуельської опозиції від "Демократичної платформи єдності". Згодом її дискваліфікувала Національна виборча рада, яку контролює режим Ніколаса Мадуро.
  • Політикиня уже є власницею премії з прав людини від Ради Європи.
  • Інший опозиційний кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонзалес, якого ряд держав визнає переможцем президентських виборів, нині перебуває в Іспанії.
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