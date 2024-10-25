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Венеція подвоїть кількість "платних днів" для туристів

Італійське місто успішно випробувало систему контролю потоку відвідувачів.

Венеція подвоїть кількість "платних днів" для туристів
Венеція
Фото: EPA/UPG

Влада італійської Венеції оголосила про намір збільшити кількість днів, коли вхід до історичного центру міста для туристів буде платним.

Як пише BBC, у 2024 році відвідувачі мали платити 5 євро (або ж 10 євро при купівлі квитка за менш ніж 4 дні до приїзду), щоб прогулятися вуличками Венеції у вихідні або на свята. Загалом "платних днів" у календарі було лише 29.

Проте вже з наступного року система, випробування якої визнали успішним, діятиме загалом у 54 дні. Як і раніше, не поширюватиметься вимога на тих, хто перебуває в місті з ночівлею або відвідує родичів. 

У міській раді стверджують, що Венеція перетворилася із символу "надмірного туризму" на перше місце на планеті, де знайшли ефективний спосіб боротьби з цим явищем. Проте критики переконують, що платний вхід нібито не зміг покрити бюджет на своє впровадження і зробив з живого міста музейний експонат.

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