Зміни у бронюванні працівників: актуально для бізнесу

Зміни, запроваджені урядом, не лише уточнюють процедуру бронювання (наприклад, в частині розбронювання), але й додають нові суттєві вимоги до компаній. Це зумовлює необхідність чіткого розуміння нововведень, аби уникнути ризиків втрати важливих працівників та статусу, з якого для більшості все починається, оскільки саме він дозволяє бронювати співробітників.

В умовах воєнного стану, коли бізнес стикається з численними викликами, питання збереження ключових працівників стає особливо актуальним. Оновлення правил бронювання співробітників та критеріїв надання статусу критичності підприємствам впливають на всі компанії, що прагнуть забезпечити стабільність своєї діяльності, а деякі – банально вижити.

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Зміни до порядку бронювання

Квота:

Квота не змінюється: не більше 50% військовозобов'язаних. Але в неї не будуть враховуватись: військовозобов'язані-жінки; кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які не є їх працівниками та деякі інші категорії військовозобов’язаних.

Окреме рішення Міністра. Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків, але за окремим рішенням Міністра оборони. При цьому, процедура звернення за збільшення квоти досі не чітко не визначена.

Зарплатний критерій. Не підлягатимуть бронюванню військовозобов’язані, які займають посади на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі, нарахована заробітна плата яких в кожному місяці останнього звітного періоду (кварталу) нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні (станом на сьогодні, це 8000 грн), помноженої на коефіцієнт 2,5.

Проекти міжнародної технічної допомоги. Кількість військовозобов’язаних, які займають посади у представництвах донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників. Бронюванню підлягають лише ті військовозобов’язані працівники, які безпосередньо залучені до виконання завдань проекту та визначені такими згідно з внутрішніми документами виконавця (наказом, посадовою інструкцією тощо).

Перебронювання – «з чистого аркуша»

Слід буде перебронювати усіх працівників, відстрочка яких діятиме станом на дату офіційного опублікування постанови Кабміном з цими змінами, щоб усі були заброньовані через портал «Дія» та щоб «обнулити» усі відстрочки та запустити всі їх одночасно; але буде перехідний період: слід буде це зробити до 28.02.2025.

Подача списку:

Відтепер, компанія повинна бронювати виключно і напряму через портал «Дія», за виключенням тих підприємств, у яких відсутній код згідно з ЄДРПОУ – вони можуть і надалі подавати списки до держоргану, що надав статус критичності, який у свою чергу подасть список через портал «Дія».

Переведення на спецоблік – отримання відстрочки:

Буде вже не одразу і автоматично, а протягом 72 годин з моменту подачі списку на порталі «Дія» та лише у разі виконання кількох додаткових умов.

Анулювання відстрочки:

Керівник компанії відтепер зможе подати заяву про анулювання бронювання через портал «Дія, для чого слід буде зазначити такі відомості:

повне найменування та місцезнаходження компанії (має підтягуватись на порталі після авторизації);

ПІБ та РНОКПП працівника, щодо анулювання бронювання якого подається заява;

причина запиту на анулювання.

Таку заяву можна буде подати не лише щодо працівника, який заброньований за компанією, керівник якої подає заяву про анулювання, а й щодо працівників, які працевлаштовані в цій компанії, будучи заброньованими за іншою компанією.

У разі анулювання відстрочки з підстав, визначених постановою, Мінекономіки тепер надсилатиме відповідне рішення також і до Мінцифри та Міноборони, а не лише компанії, як було раніше; відстрочка буде вважатись анульованою з дня прийняття Мінекономіки відповідного рішення; раніше не було врегульовано коли зникає відстрочка: з дати рішення, чи з дати переведення зі спеціального обліку на загальний.

Розширюється перелік відомостей про компанію в Єдиному переліку для бронювання такими відомостями:

місцезнаходження компанії;

інфо щодо наявності відокремленого підрозділу;

повне найменування відокремленого підрозділу;

код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу;

адреса реєстрації юридичної особи, яка здійснює контроль щодо іншої філії (для філій);

реквізити держконтракту;

реквізити рішення держоргану про відповідність компанії критеріям критичності;

реквізити рішення щодо збільшення ліміту;

ліміт бронювання;

кінцева дата бронювання;

відмітка по перевірку дотримання «зарплатного» критерію.

Держорган, який надав статус критичності, зможе ініціювати через портал «Дія» виключення компанії з Єдиного переліку для бронювання, внаслідок чого бронювання буде неможливе.

Зміни до порядку отримання статусу критичності

Продовження дії рішень:

Рішення по усіх критично важливих підприємствах, які будуть чинні на дату набрання чинності цієї постановою КМУ, але строк дії яких закінчується до 30.11.2024 (включно), автоматично продовжуються до 31.12.2024.

Перегляд наданих статусів:

Держорганам доручено у тримісячний строк (тобто, якраз до кінця перехідного періоду: до 28.02.2025) переглянути видані ними рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії:

Спеціальні критерії (підпункт 4 пункту 2 порядку) органам слід буде погоджувати з Мінекономіки та Міноборони. Критерій по відсутності заборгованості з ЄСВ (підпункт 5 пункту 2 порядку) доповнений відсутністю заборгованості з податків до державного і місцевих бюджетів. Критерій по заробітній платі розділений: окремі вимоги до державного сектора, окремі – до приватного. Критерій для приватного (з певними виключеннями) такий: розмір нарахованої середньої заробітної плати за останній календарний квартал становить не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні (станом на сьогодні, це 8000 грн) помноженої на коефіцієнт 2,5. Критерії по відсутності заборгованості та заробітній платі відтепер є обов’язковими для приватного сектору. Тобто, це два з трьох необхідних. Третій слід буде вибрати компанії.

Присутні й інші зміни. Вище ж наведені ті, які приватному сектору потрібно розуміти в першу чергу для швидкого реагування та входження у новий етап розвитку боротьби за працівників, а отже і за свій бізнес в цілому.