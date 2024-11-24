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Міненерго: енергетики відновили живлення для 39 тисяч споживачів

Запланований імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Міненерго: енергетики відновили живлення для 39 тисяч споживачів
Фото: Укренерго

Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак. Наразі відновлено живлення для 39 тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міненергетики.

За інформацією Міненерго, відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Водночас, споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 39 358 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", ідеться у повідомленні.

Крім того, прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 8 500 МВт/год та потужністю 711 МВт.

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