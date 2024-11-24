Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
Reuters: Спецпосланцем Трампа щодо російсько-української війни стане опонент вступу України в НАТО
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Велике фіаско: чому Демократична партія програла вибори у США?
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Про морські справи
Про морські справи
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи київської ТЕЦ
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи київської ТЕЦ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
Головний союзник Трампа засудив ідею мирних переговорів між Україною і РФ
ГоловнаЕкономікаФінанси

Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine

Країна готова допомгти у зміцненні співпраці через продовольчу кризу.

Південна Корея виділить $6 млн на підтримку ініціативи Grain from Ukraine
Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Південна Корея виділяє 6 мільйонів доларів гуманітарної допомоги у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine).

Про це повідомляє Yonhap.

Другий заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Канг Ін-Сунь на засіданні "Grain from Ukraine" заявила, що країна готова виділити $6 мільйонів на підтримку ініціативи щодо експорту українського зерна.

Під час зустрічі Канг наголосила на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю у зв’язку із продовольчою кризою.

Grain from Ukraine – українська гуманітарна ініціатива, яку президент України започаткував 26 листопада 2022. Вона об’єднала десятки країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства. Розвинуті держави закуповують українське зерно та транспортують його до країн, яким загрожує голод. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies