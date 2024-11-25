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Країни-учасниці Коаліції дронів виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України

Також Латвія готова навчати українських військових пілотуванню дронів.

Країни-учасниці Коаліції дронів виділять 1,8 млрд євро на безпілотники для України
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Країни-учасниці Міжнародної коаліції дронів цього року виділять 1,8 млрд євро набезпілотники для Збройних сил України.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

Про виділення 1,8 млрд євро на дрони для ЗСУ повідомили партнери з Латвії, які разом із Великою Британією очолюють колації. За словами Умєрова, це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога.

"31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну", ідеться у повідомленні міністра оборони.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн - на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн - на спільні закупівлі в рамках коаліції.

Крім того, з латвійськими партнерами підписано угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

"Безпілотники — це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України!" , — наголосив глава Міноборони.

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