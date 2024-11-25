Армія РФ обстріляла передмістя Херсона

Армія РФ атакувала жителів Антонівки у передмісті Херсона. Внаслідок обстрілу поранень зазнала жінка.
Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.
"До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра потрапила під удар російського дрона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 86-річна жінка дістала мінно-вибухову травму", — повідомляють в ОВА.
Лікарі дообстежують постраждалу та надають необхідну допомогу.
Крім того, стало відомо про ще двох поранених внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині.
Постраждалим, 1950 і 1952 років народження, діагностували мінно-вибухові травми та струс мозку. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
- Херсон і область щодня під ворожими обстрілами. Окрім того, росіяни намагаються відтіснити українських захисників на Придніпровському напрямку.