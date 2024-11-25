Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ обстріляла передмістя Херсона

Жителі Антонівки потрапили під удар російського дрона.

Армія РФ обстріляла передмістя Херсона
Фото: Google Maps

Армія РФ атакувала жителів Антонівки у передмісті Херсона. Внаслідок обстрілу поранень зазнала жінка.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"До лікарні звернулась жителька Антонівки, котра потрапила під удар російського дрона. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 86-річна жінка дістала мінно-вибухову травму", — повідомляють в ОВА. 

Лікарі дообстежують постраждалу та надають необхідну допомогу.

Крім того, стало відомо про ще двох поранених внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині. 

Постраждалим, 1950 і 1952 років народження, діагностували мінно-вибухові травми та струс мозку. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

  • Херсон і область щодня під ворожими обстрілами. Окрім того, росіяни намагаються відтіснити українських захисників на Придніпровському напрямку. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies