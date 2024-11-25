Польські фермери погрожують протестами вздовж всього східного кордону у разі невиконання їхніх вимог

“Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося".

Польські фермери блокують рух під час протесту у Дорогуську, лютий 2024 року

Польські фермери можуть поновити акції протесту на пропускних пунктах на кордоні з Україною у грудні і вони можуть бути набагато масштабнішими.

Про це повідомляє pap.pl з посиланням на одного з лідера страйкарів Романа Кондров за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, пише Interfax-Україна.

Під час переговорів було досягнуто домовленостей, що аграрії до завтра мають представити Міністерству сільського господарства свої вимоги, відповідь на які міністр пообіцяв підготувати до 10 грудня. Зокрема йдеться про графік виконання завдань із термінами їх реалізації.

Фермери очікують, серед іншого, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

“Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі”, ‒- наголосив Кондров.

Польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки, блокування було припинено ввечері наступного дня.