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Польські фермери погрожують протестами вздовж всього східного кордону у разі невиконання їхніх вимог

“Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося".

Польські фермери погрожують протестами вздовж всього східного кордону у разі невиконання їхніх вимог
Польські фермери блокують рух під час протесту у Дорогуську, лютий 2024 року
Фото: EPA/UPG

Польські фермери можуть поновити акції протесту на пропускних пунктах на кордоні з Україною у грудні і вони можуть бути набагато масштабнішими.

Про це повідомляє pap.pl з посиланням на одного з лідера страйкарів Романа Кондров за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським, пише Interfax-Україна.

Під час переговорів було досягнуто домовленостей, що аграрії до завтра мають представити Міністерству сільського господарства свої вимоги, відповідь на які міністр пообіцяв підготувати до 10 грудня. Зокрема йдеться про графік виконання завдань із термінами їх реалізації.

Фермери очікують, серед іншого, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

“Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі”, ‒- наголосив Кондров.

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  • Фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на торішньому рівні і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з МЕРКОСУР. Аграрії також заявили ‒ якщо домовленостей не досягнуть, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.
  • Наразі пропуск усіх категорій транспортних засобів у цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.
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