Російські війська атакували Куп'янський район Харківщини, є постраждалий

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько10:10 війська РФ завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук. Зазнали пошкоджень навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин. Без постраждалих.

За даними слідства, 25 листопада близько 8:40 російська армія атакувала FPV-дроном Купʼянськ. Пошкоджено будівлю ліцею. Поранень зазнав 68-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російська армія атакувала Харківську область. У Куп'янську внаслідок удару з дрона постраждав чоловік.

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