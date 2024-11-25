Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Чому так важко втримати вагу після схуднення і які механізми тіла прагнуть кілограми повернути – дослідження
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Британське Міноборони: втрати Росії у війні різко підірвали якість її армії
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Розслідування BBC: британське високотехнологічне обладнання продали підсанкційним російським компаніям, пов’язаним з військовими
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували Куп'янський район Харківщини, є постраждалий

Під авіаційним ударом опинився Великий Бурлук.

Російські війська атакували Куп'янський район Харківщини, є постраждалий
обстріли Харківської області
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія атакувала Харківську область. У Куп'янську внаслідок удару з дрона постраждав чоловік. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 25 листопада близько 8:40 російська армія атакувала FPV-дроном Купʼянськ. Пошкоджено будівлю ліцею. Поранень зазнав 68-річний чоловік.

Близько10:10 війська РФ завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук. Зазнали пошкоджень навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Упродовж минулого тижня Росія застосувала проти України понад 800 авіабомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різного типу. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies