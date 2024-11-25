Російські війська атакували Куп'янський район Харківщини, є постраждалий

Російська армія атакувала Харківську область. У Куп'янську внаслідок удару з дрона постраждав чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 листопада близько 8:40 російська армія атакувала FPV-дроном Купʼянськ. Пошкоджено будівлю ліцею. Поранень зазнав 68-річний чоловік.
Близько10:10 війська РФ завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук. Зазнали пошкоджень навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин. Без постраждалих.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Упродовж минулого тижня Росія застосувала проти України понад 800 авіабомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різного типу.