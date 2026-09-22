Онлайн інженера не навчиш: який виклик для київських університетів створили тривалі та часті тривоги

Для київських університетів перші тижні нового навчального року стали черговим випробуванням, наскільки вони готові забезпечувати навчання в умовах непередбачуваної безпекової ситуації. Як реагували заклади вищої освіти на нові обставини та що показали ці тижні?

Час на подумати

— Син мріяв вступити в Могилянку, йому це вдалося, він щасливий. Але так вийшло, що ще навіть всередині університету не був. І посвяту в студенти провели онлайн через постійні тривоги та обстріли. Наразі до кінця місяця все дистанційно. Він нічого до пуття й зрозуміти ще не встиг, — розповідає Ірина, мама першокурсника.

Фото: facebook/HУ 'Києво-Могилянська академія' Посвята в Національному університеті 'Києво-Могилянська академія'

2 вересня, в перший день навчання, в Києві пролунало одинадцять тривог. Реактивні дрони атакували центр столиці, влучивши в корпуси Національного університету харчових технологій. Наступного дня тривоги тривали понад 13 годин, а, приміром, 8 вересня — понад 19. Через затяжні дронові атаки на місто столичним університетам довелось на ходу перелаштовувати роботу і переписувати алгоритми дій.

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Уже звичним рятівним колом стала дистанційка. Хтось розпочав рік повністю онлайн, хтось — у змішаному форматі. І навіть у межах одного університету, але на різних факультетах, навчання могло виглядати по-різному.

Профільний заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко, коментуючи роботу закладів вищої освіти в умовах тривалих тривог, написав на своїй фейсбук-сторінці, що університетська автономія дає достатньо простору знаходити рішення під власні умови, а, мовляв, універсального для всіх немає. Ця публічна комунікація відбулась на початку третього навчального тижня.

— Був, умовно кажучи, протокол, до якого звикли: сидимо на парі — тривога — спускаємося в укриття — тривога завершилася — піднімаємось. Тепер умови такі, що треба бути ще гнучкішими, — каже він. — Кожен заклад має напрацювати власні сценарії дій: чи можна продовжувати заняття в укритті, що робити, якщо студент не має доступу до інтернету, як організувати практичне або лабораторне заняття, яке неможливо просто перенести в онлайн, коли і які заняття переходять в дистанційний формат і так далі. Зараз ще зарано робити якісь оцінки. Та й Київ з точки зору кількості студентів — дуже велике місто: 219 тисяч навчається в столичних закладах освіти. Звичайно, що система стабілізується, зреагує рішеннями і заклади, кожен для себе, зрозуміють, як вони працюватимуть в умовах загострення безпекових умов. На це потрібен час.

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко

У КПІ, приміром, ще напередодні нового навчального року ухвалили рішення, що великі потокові лекції проводитимуть дистанційно, а практичні і лабораторні роботи — безпосередньо в аудиторіях. Кількість таких занять і, відповідно, розклад формували залежно від можливостей укриттів.

Втім, реальність перших тижнів виявилася складнішою за заздалегідь розроблені схеми. По-перше, факультетам надали більше можливостей самостійно ухвалювати оперативні рішення щодо формату навчання з огляду на постійні тривоги. Зрештою 60–70% підрозділів тимчасово перейшли повністю на дистанційну форму. Хоча деякі все ж залишили змішаний режим, коли лабораторні проводять безпосередньо в аудиторіях.

— Приміром, хіміко-технологічний факультет. У них невеликі групи і є доволі специфічні лабораторні роботи, які в онлайні провести неможливо. Відповідно, для таких дисциплін, для таких груп залишають аудиторну складову. Решта практичних занять, семінарів опрацьовують у дистанційному режимі. Інший приклад — факультет інформатики та обчислювальної техніки. На факультеті більше трьох тисяч студентів. Для них є можливість організувати нормальне дистанційне навчання. І вони пішли цим шляхом, — пояснює проректорка з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Тетяна Желяскова.

Фото: kpi.ua проректорка з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Тетяна Желяскова

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Однак і дистанційний формат не вирішив проблему повністю. В мережі можна було побачити чимало дописів подібного змісту: “В перший же день перевели всіх на онлайн. Але, як виявилось, онлайн означає, що, якщо в місті тривога, то пари не проводяться. Або проводяться у скороченому режимі. Враховуючи, що тривога в Києві зараз майже весь час, виникає питання, як організатори собі бачать забезпечення навчального процесу?”.

Про те, що робити в цій ситуації, університети знов же ухвалювали кожен своє рішення.

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка після ударів у районі вулиці Володимирської оперативно перевів усіх студентів на тиждень онлайн і згодом продовжив цей режим ще на тиждень, щоб зорієнтуватися з подальшими кроками. При цьому довелося відкоригувати правила і під час дистанційного навчання. Якщо раніше регламент передбачав припинення занять на час тривоги, то тепер, якщо викладач перебуває у сховищі і студенти підтверджують, що вони в безпеці, заняття продовжують. Ті, хто не зміг приєднатися, переглядають запис.

У Київському авіаційному інституті теж вирішили не переривати дистанційне навчання на час тривоги, що прописали у правилах. Але це питання індивідуальної безпеки, каже президентка КАІ Ксенія Семенова.

Фото: Марина Верещака Навчання онлайн

На схожому підході зупинилися і в КПІ.

— Коли під час онлайн-заняття звучить повітряна тривога, викладач обов'язково має переконатися, що всі знаходяться в безпечних місцях і тоді можна повернутися до заняття. Інакше пару переносять, — пояснює Тетяна Желяскова.

Але загалом, судячи з відгуків самих студентів, на практиці ситуація могла залежати від викладача або факультету: один провів пару повністю, інший — пів години, а третій взагалі не приєднався.

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Запит студентів

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— Направду для вищої освіти ані онлайн, ані офлайн не є ні янголом, ні дияволом. Про це треба думати в категоріях: що дає результат, коли, і за рахунок чого можна досягти ефективності. Про те, що корисного може дати онлайн-навчання, ми замислилися під час ковіду, — каже віцепрезидент KSE, автор каналу “Вчитель на заміну” Єгор Стадний.

Фото: mon.gov.ua Єгор Стадний

У 2021 році в Київській школі економіки почали перебудовувати програми, матеріали й активності. Лекційний матеріал розбили на наперед записані і змонтовані професійно тематичні відео, які можна подивитися в будь-який час асинхронно. Це дозволило наситити навчальний процес більшою кількістю практичних занять, а майже все неактивне сприйняття інформації тоді перевели у формат самостійного опрацювання.

— У нас навіть народився девіз, що приїздити на кампус для того, щоб сидіти і слухати, не потрібно. Можливо, це нас трошечки натренувало, і тому в 2022-му ми скористались тим самим підходом. Ми розуміли, що нам треба максимально зберігати на кампусі практичні та лабораторні заняття, — пояснює він.

Тоді ж у 2022 році почали і облаштовувати аудиторії під землею. Нині в KSE їх двадцять. Цього виявилось достатньо, щоби мати змогу вчитися очно, але з певними нюансами. Нині в університеті дві тисячі студентів. З огляду на це та кількість безпечних приміщень, по суті, навчання, за словами Єгора Стадного, проходить у три зміни зранку і до пізнього вечора. А між парами можуть бути великі вікна. Для першокурсників це інколи шок, утім поступово вони звикають.

— Тіснота, дискомфорт, який ми відчуваємо, — та ціна, яку платимо, щоб за нинішніх обставин мати класне офлайн-навчання в тому числі. Бо державної підтримки у нас немає, а якість освіти принципово важлива, — каже Єгор Стадний.

При цьому кампус повністю енергонезалежний.

Фото: Kyiv School of Economics Студенти «Київської школи економіки»

— Але є те, що відбувається в університеті, і те, на що ми впливаємо. А є те, що відбувається в місті. І воно нас тримає в заручниках у багатьох ситуаціях. Візьмемо ситуацію зараз. Добре, що хоча б одна гілка метро під час повітряних тривог почала їздити з лівого на правий берег і нашим студентам трохи легше добиратися, — розповідає він.

Минулої зими університету вже доводилось вирішувати проблему, як дістатися до кампусу. Тоді КSE орендувала спеціальні готелі, розташовані недалеко від місця навчання. Частина студентів, зокрема з самого Києва, переселилися туди на два місяці. Для тих, хто не захотів, організували підвезення автобусами з лівого на правий берег. У разі необхідності до минулорічної практики вдаватимуться знову. Ці речі університет зміг реалізувати за кошти меценатів-донорів.

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— Той ресурс, який університети можуть залучити в Києві, маю на увазі від бізнесу, немає в жодному іншому обласному центрі. Бо це столиця. Залишається питання, з ким хоче бізнес співпрацювати. Навряд чи це будуть ті, хто просто пливе за течією, — каже Єгор Стадний. — Зараз у Києві на денній формі навчається десь сто тисяч студентів. Є просте питання: для якої частини університети забезпечили реальне навчання офлайн в укриттях? Моя експертна оцінка така: дай боже, щоб у великих університетах навчальним процесом в укриттях було охоплено хоча би 7-8% студентів. Є й інший момент. Когось може влаштовувати комфорт онлайн-навчання. Бо насправді це питання запиту. Якщо в наші університети вступають нерідко студенти із запитом не на якісну вищу освіту, а просто щоби було, то тоді і немає тиску.

Навчання під землею

— Ми виходимо з того, що нинішня інтенсивність атак — наша нова реальність. А для того, щоб працювати в тому режимі, в якому університет працював до вересня, нам треба будувати фактично підземний корпус, — погоджується Ксенія Семенова. — Тими приміщеннями, які є, ми це забезпечити не зможемо. Їх достатньо, якщо говорити про укриття, де всі сіли в ряд на лавочку в одному великому просторі, і перший курс, і п'ятий курс, і ще три жінки з собачкою, які гуляли на території, і перечікують до відбою. Для занять потрібні зовсім інші простори.

Це і стало найбільшим викликом в умовах суцільних тривог — пошук формату для проведення очних практичних занять через дефіцит безпечних просторів саме для навчання. Особливо якщо говорити про природничі, інженерні, медичні спеціальності тощо, які вимагають відповідно обладнаних, в тому числі лабораторних приміщень.

Не те, що б про цю проблему не знали до вересня 2026-го.

Фото: thepublic.info В.о. ректора КНУ Валерій Копійка

— Я думаю, що університет робив, що міг робити на рівні тих загроз, які існували. Звичайно, якби три роки тому ми розуміли, якими будуть сьогоднішні ризики, можливо, діяли б інакше, — каже в.о. ректора Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Валерій Копійка. — Заднім числом завжди легше бути розумним. Тому не хочу нікого критикувати. Я розумію, що нинішня ситуація може повторитися і питанням укриттів треба займатися системно.

Наразі в КНУ переформатовують розклад так, щоб врахувати тільки ті укриття, які дають можливість навчатися.

— При цьому заняття будемо проводити протягом дня, щоб діти невеликими групами могли проходити програму, — каже Валерій Копійка. — Але річ насправді не у розкладі, а в зміні самого підходу до організації навчання. Нині потрібна максимально децентралізація, щоб кожен підрозділ, який найкраще знає свої сильні і слабкі сторони, отримав всі можливості для маневрів. Ми бачимо, що тут зарегулювати, централізувати управління університетом буде неправильно.

Приміром, частина природничників, за його словами, вирішили рухатися наступним чином: зараз максимально вичитати теоретичний матеріал, а потім працювати в лабораторіях з невеличкими групами студентів. Для гуманітарних спеціальностей такий підхід не працює так само, тому вони повертатимуться до очного навчання, виходячи з можливостей своїх укриттів.

А ситуація з ними в різних корпусах університету різна. Як приклад Валерій Копійка наводить Інститут міжнародних відносин, де на 2,5 тисячі студентів є укриття, яке вміщує загалом до 900 осіб. Водночас продовжувати там навчання, а не просто перечікувати тривогу, можуть приблизно 650–700 студентів.

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Тому паралельно в університеті шукають резерви для створення нових захищених просторів.

Фото: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Студенти Навчально-науковий інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

— Якісь приміщення є можливість технічно облаштувати, відремонтувати, привести в достойний вигляд. Таких в університеті десь третина. Деякі приміщення неможливо оперативно технічно адаптувати, тому що там ідуть комунікації. Є приміщення, які ми, скажімо так, знаходимо, — перераховує він. — Приміром, у філологів знайшли підвальне приміщення, завалене книжками, меблями. Його треба заглибити і можна буде використовувати. Або у кібернетиків, але там треба переварити труби і підняти їх під стелю або заводити через інше приміщення.

Це, звісно, час і питання фінансових можливостей. Для реалізації подібних проєктів університет шукає спонсорів.

— Тут ми можемо розраховувати насамперед на власні ресурси і на допомогу партнерів, бізнесу, — каже Валерій Копійка.

У Київському авіаційному інституті, який теж у перші тижні здебільшого перейшов на дистанційний формат, офлайн залишили тільки для першого курсу технічних факультетів. Заняття вирішили проводити одразу в укриттях, щоб не витрачати час на переміщення з аудиторій у сховища і назад.

Від початку це були простори, які використовували для тимчасового перебування. Їх облаштували меблями та мультимедійним обладнанням, дошками, фліпчартами. Але все це наразі виглядає як тимчасове рішення, визнає Ксенія Семенова.

Тому в КАІ планують готувати більше приміщень для того, щоби проводити навчання в офлайні в укриттях. Для цього використовуватимуть обладнані відповідним чином цокольні поверхи.

— Тут нам сприяє те, що тривогу все ж поділили за рівнем загрози на жовту і червону. І найпростіші укриття підходять для того, щоби займатися під час жовтої тривоги. Це дозволяє нам з часом залучити більшу кількість приміщень для проведення занять, — пояснює Ксенія Семенова. — Вивчити в онлайні інженера неможливо, все одно має бути практика. Тому шукаємо способи, як технічно захистити лабораторії, які в нас вже створені.

Фото: facebook/Національний університет ‘Київський авіаційний інститут’ - КАІ

Загалом ця ситуація, визнає вона, повністю перекроює, по-перше, розклад, а по-друге, підхід до того, на що університет хотів залучати ресурси. Якщо раніше йшлося про покращення і збільшення технічної бази для інженерної освіти, то тепер з партнерами говорять про фінансування розвитку безпечних просторів, придатних для навчання.

— У більшості університетів немає на це ресурсів. Тим паче, що ми опинилися в дуже специфічній ситуації після підняття заробітних плат. З початку цього року уряд вирішив підвищити зарплати науково-педагогічним працівникам на третину, і ще на 20% з 1 вересня. Тож все, що було збережено на розвиток, пішло в зарплати, — каже вона.

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Разом з тим для закладів вищої освіти держава не створювала окремої масштабної програми фінансування укриттів, як у випадку із субвенцією для шкіл, що була зосереджена на прифронтових регіонах. У 2026 році уряд передбачив 1,375 млрд грн на підтримку закладів вищої освіти: 275 млн грн — на оплату енергоносіїв і комунальних послуг, 600 млн грн — на програму енергетичної стійкості (з них 200 млн грн вже спрямували на сонячні електростанції, проєктну документацію для модульних котелень і три проєкти когенерації). Ще 500 млн грн — на аварійно-відновлювальні роботи та ремонт укриттів.

Що стосується останнього напрямку, то тут Міносвіти підтримало понад півсотні проєктів університетів, але абсолютна більшість з них пов’язана з відновленням пошкоджених будівель та комунікацій. Щодо ремонту укриттів, то йдеться про фінансування лише двох проєктів закладів вищої освіти, розташованих в Києві, на 16,5 млн грн.

Фото: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Студенти під час циклу підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

— Питання знову ж таки в запиті закладів і в пріоритетності. Їм зараз вкрай необхідно відновити, в тому числі, приміром, системи опалення, які були пошкоджені через відсутність тепла минулого року після обстрілів ТЕЦ, — каже Микола Трофименко.

Та й сума, яку передбачили в бюджеті, в масштабах країни невелика.

Прифронтовий досвід

Що підказує досвід прифронтових університетів?

— Теж нічого оригінального. Ті, яким дійсно намагаються тримати якість освітнього процесу, йдуть тим шляхом, що все ж облаштовують безпечні навчальні простори. Той же Харків пожив декілька років у форматі онлайн-навчання і почали будувати університети під землею, — каже Ксенія Семенова.

У Сумському національному аграрному університеті т ак само адапутвалися, створюючи укриття , які дають змогу не лише перебувати в них під час повітряних тривог, а й продовжувати навчання. Спочатку зробили два, які дозволяли проводити в очному форматі сесії та залікові тижні. Нині заклад має вісім сховищ, які повністю облаштовані під навчальний процес і розраховані на 1800 місць. Останнє з них — для ветеринарного факультету — запрацювало минулого року. А зараз триває будівництво нового, адаптованого для потреб маломобільних людей та людей з інвалідністю.

Фото: пресслужба СНАУ Пошкоджена будівля СНАУ після атаки РФ

Розмір інвестицій в них різниться. Облаштування, приміром, укриття інженерно-технологічного факультету обійшлося приблизно у 900 тис. грн. Водночас інвестиції в один із безпечних просторів, розрахований на 350 осіб, склали 6 млн. грн. Будівництво відбувалось переважно за рахунок коштів благодійників, роботодавців, з якими співпрацює заклад, області та самого університету. В деяких проєктах були державні кошти, які університет отримував, як прифронтовий заклад освіти.

— Ми поступово переорієнтуватися і всі фінанси направляли на укриття, — каж е п роректорка з науково-педагогічної та навчальної роботи СНАУ Маргарита Лишенко.

Університет працює в змішаному форматі. Лекції в СНАУ проводять онлайн, практичні заняття студенти, які захотіли вчитися очно, мають змогу відпрацьовувати в аудиторіях.

Проте все одно всім керує безпековий фактор. Приміром, у минулому році через загострення ситуації, частина студентів не відвідували їх. Багато хто живе в області, і доїхати до міста — вже ризик. Тож навіть наявність мережі безпечних просторів, безперебійного інтернету та енергонезалежність кампусу не означає, що можна так просто повернути всіх бажаючих в аудиторі ї.

Навчання організували в дві змін и з огляду на місткість укриттів . Із початку вересня групи поступово виводять на очні заняття, щоб и максимально встигнути опрацювати програми до зими. Студенти, які навчаються дистанційно, можуть синхронно долучатися до цих занять онлай н. Ц е, зокрема, ті, хто виїхав із регіону або через безпекові ризики не може приїхати до Сум з області.

— З араз н емає таких спеціальностей, які б не відпрацьовували практичні заняття хоча би частково офлайн. Є специфічні спеціальності, студентів яких ми намагаємось максимально виводити офлайн. Наприклад, агрономія, захист рослин, лісове і садово-паркове господарство, ветеринар ія , енергетик а . Архітектори, займаються очно весь рік. Це стосується і лекцій, і практичних занять. У них невеликі групи, своя аудиторія. Саме навчання ми концентруємо восени і навесні, — пояснює Маргарита Лишенко.

Фото: Сумський національний аграрний університет /Sumy Agrarian University /СНАУ Виїзний науково-практичний семінар для студентів СНАУ

Університету знадобились три роки, щоби системно адаптувати навчальний процес під умови війни та зважаючи на близькість кордону з Росією. І головне тут — гнучкість.

— Треба бути завжди готовими скоригувати розклад відповідно до запиту. Хтось хоче провести практичний блок — викликає студентів на тиждень і працює з ними. Якщо безпекова ситуація погіршується, переходимо в онлайн і знов же в цей період здебільшого проводимо лекції. Дистанційне навчання під час повітряних тривог не переривається. Викладачі викладають з укриттів, а студенти мають перейти в безпечне місце або запрошуємо їх приїхати до університету і займатися звідти. У разі масованої атаки на місто КАБами навчання переводять в асинхронний режим, — розповідає Маргарита Лишенко.

Нині в СНАУ понад шість тисяч студентів. Багато, хто вирішує все ж виїхати в безпечні місця, і кількість тих, хто вчиться онлайн у зв'язку з цим, зростає. Такі реалії прифронтових університетів. Наразі в закладі приблизний паритет: половина студентів висловлюють бажання вчитися очно, інша половина — дистанційно. Для тих, хто перебуває за межами України, розробили відеоуроки з практичними заняттями. Також вони можуть у режимі реального часу підключатися до практичних занять, які відбуваються в аудиторіях. З а словами Маргарити Лишенко, можливість обирати формат навчання і водночас мати доступ до очного навчання в аудиторіях допомагає не втратити студентів.