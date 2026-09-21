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Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряної тривоги

Екстрена медична допомога працюватиме безперервно.

Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряної тривоги
Сергій Корецький проводить засідання уряду.
Фото: Пресслужба Кабінету міністрів

Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. 

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За жовтого рівня повітряної загрози медичні заклади продовжують працювати у штатному режимі. При цьому має бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів та відвідувачів до укриттів.

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За червоного рівня загрози пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога, переривання якої може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, не припиняється.

Йдеться, зокрема, про проведення операцій, реанімаційні заходи та інтенсивну терапію.

Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до укриття, продовжуватимуть лікувати у найбільш безпечних приміщеннях.

В укриттях та таких приміщеннях також дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати лікарські засоби та розміщувати пацієнтів.

Екстрена медицина продовжує працювати незалежно від рівня повітряної загрози.

Пацієнтів із невідкладними станами прийматимуть у будь-який час. Диспетчерські служби продовжуватимуть приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги – виїжджати до пацієнтів.

Окрему увагу доручено приділити захисту приміщень, від роботи яких залежить безперервність медичної допомоги.

Зокрема, йдеться про:

  • операційні;
  • реанімаційні та пологові відділення;
  • приймальні відділення;
  • приміщення з резервними джерелами живлення;
  • приміщення з критично важливим медичним обладнанням.

Особливу увагу мають приділити місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити під час повітряної загрози.

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