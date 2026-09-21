Коментуючи удари російської армії по складах, зокрема медичних, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко сказав, що ліками запасатись не потрібно.

Про це міністр охорони здоровʼя сказав в інтервʼю LB.ua.

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«Найбільша проблема виникає тоді, коли починають скуповувати ліки, які не потрібні на сьогодні. Тоді збільшується попит. Мало того, що є криза обстрілів, ще є криза непрогнозованого споживання. І це може призводити до того, що не вчасно або не планово будуть поставлені ліки до аптек», — сказав міністр.

Він запевнив, що ліки в аптеках будуть: «Ми гарантуємо, що навіть з обстрілами вирішуємо шляхи поставки лікарських засобів до аптек. Якщо там його [якогось препарату] сьогодні нема, то буде через день-три», — додав Ляшко.

За його словами, наразі проблем з поставками ліків немає, і держава спрощує умови для фарм бізнесу, аби розосередитт склади з ліками: «Ми диверсифікуємо ризики, спрощуємо умови, щоб компанії, які постачають, могли законтрактувати інші склади, а не тільки ті, які в них завжди були ліцензовані, щоб якомога більше ліків було розподілено по території, а не зберігалися в одному чи двох складах на території України».

Міністр також додав, що є сформований «певний медичний кошик» у медзакладах.