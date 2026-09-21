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На Полтавщині ворожий дрон поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури

Унаслідок атаки виникла пожежа. 

На Полтавщині ворожий дрон поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури
Фото: З відкритих джерел

У Полтавському районі російський безпілотник поцілив сьогодні по обʼєкту критичної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Унаслідок атаки виникла пожежа. 

Попередньо, обійшлося без травмованих. Інформація уточнюється.

  • Вчора у Полтавському та Миргородському районах області ворожі дрони впали на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих будинків, господарчих споруд та авто. Також виникла пожежа рослинності, яку ліквідували підрозділи ДСНС.
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