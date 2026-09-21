Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтавському районі російський безпілотник поцілив сьогодні по обʼєкту критичної інфраструктури.

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