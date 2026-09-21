У Полтавському районі російський безпілотник поцілив сьогодні по обʼєкту критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Унаслідок атаки виникла пожежа.
Попередньо, обійшлося без травмованих. Інформація уточнюється.
- Вчора у Полтавському та Миргородському районах області ворожі дрони впали на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон прилеглих будинків, господарчих споруд та авто. Також виникла пожежа рослинності, яку ліквідували підрозділи ДСНС.