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Двоє людей загинули на Сумщині через атаки РФ

Серед постраждалих є дитина. 

Двоє людей загинули на Сумщині через атаки РФ
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області через російські атаки загинули двоє людей. Серед постраждалих є 14-річна дівчинка. 

Про це повідомили у ОВА

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинула 38-річна жінка, поранено 41-річного чоловіка.

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В Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 54-річний чоловік.

У Глухівський громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 33-річного чоловіка.

У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 14-річну дівчину.

Протягом доби, з ранку 20 вересня до ранку 21 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської, Миколаївської сільської, Глухівської, Хутір-Михайлівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Новослобідської та Великописарівської громад. 

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі, вантажівку, нежитлове приміщення, знищено легковий автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення;
  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Ямпільській та Середино-Будській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, пошкоджено житлові будинки.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 1 хвилину.

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