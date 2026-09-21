Двоє людей загинули на Сумщині через атаки РФ

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У Сумській області через російські атаки загинули двоє людей. Серед постраждалих є 14-річна дівчинка.

Про це повідомили у ОВА.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинула 38-річна жінка, поранено 41-річного чоловіка.

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В Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 54-річний чоловік.

У Глухівський громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 33-річного чоловіка.

У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 14-річну дівчину.

Протягом доби, з ранку 20 вересня до ранку 21 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської, Миколаївської сільської, Глухівської, Хутір-Михайлівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Новослобідської та Великописарівської громад.

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі, вантажівку, нежитлове приміщення, знищено легковий автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення;

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;

у Ямпільській та Середино-Будській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, пошкоджено житлові будинки.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 1 хвилину.