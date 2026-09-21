Двоє людей загинули на Сумщині через атаки РФ

У Сумській області через російські атаки загинули двоє людей. Серед постраждалих є 14-річна дівчинка.
У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинула 38-річна жінка, поранено 41-річного чоловіка.
В Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 54-річний чоловік.
У Глухівський громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 33-річного чоловіка.
У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 14-річну дівчину.
Протягом доби, з ранку 20 вересня до ранку 21 вересня 2026 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 20 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської, Миколаївської сільської, Глухівської, Хутір-Михайлівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Новослобідської та Великописарівської громад.
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, легкові автомобілі, вантажівку, нежитлове приміщення, знищено легковий автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Ямпільській та Середино-Будській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, пошкоджено житлові будинки.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 1 хвилину.