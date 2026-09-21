Уночі 21 вересня армія Росії масовано атакувала Запоріжжя. Поранено п'ятьох людей, ще п'ятьох рятувальники врятували з місця удару, 14 – евакуювали.

Росіяни вдарили по двох дев'ятиповерхівках, ТЦ і корпусу вищого навчального закладу. Станом на ранок ліквідація пожеж, спричинених обстрілом, тривала, повідомили в ДСНС.

Потерпілими є мешканці двох пошкоджених будинків.

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Фото: ДСНС України Facebook Удар по Запоріжжю 21 вересня

«Четверо людей отримали травми внаслідок влучання по одній з багатоповерхівок. Ще одна людина постраждала в іншій. Травмовано троє чоловіків та дві жінки», – повідомив в.о. голови ОВА Сихайло Семікін.

Фото: ДСНС України Facebook Росіяни вночі 21 вересня масовано атакували Запоріжжя

За інформацією «Запорізьких вістей», ворог поцілив по історичному корпусу національного університету. Будівля була зведена на початку XX століття і спершу слугувала як жіноча гімназія. Будівля внесена до переліку пам'яток архітектури і містобудування місцевого значення.