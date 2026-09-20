Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення кафе, банк, музей, маршрутний та легковий автотранспорт.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 20 вересня, п’ять людей отримали травми на Херсонщині через російські обстріли.

Як повідомили у обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові здійснювали обстріли населених пунктів області реактивною та ствольною артилерією, дронами різних типів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів п’ять цивільних отримали травми.

Це один житель Нововоронцовки, який потрапив під артилерійський обстріл, троє херсонців і один житель Борозенського, які дістали поранень через ворожі атаки за допомогою БпЛА.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення кафе, банк, музей, маршрутний та легковий автотранспорт.