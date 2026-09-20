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Унаслідок російських атак на Херсонщині троє людей загинули, ще дев’ятеро поранені

Пошкоджено багатоповерховий та 16 приватних будинків, монастир, АЗС.

Унаслідок російських атак на Херсонщині троє людей загинули, ще дев’ятеро поранені
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби російські військові атакували Херсон та 42 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них – дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим авіаційним, дроновим та артилерійським терором перебували Новорайськ, Костирка, Садок, Берислав, Нововоронцовка, Урожайне, Львівські Отруби, Нововоскресенське, Інгулець, Копані, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар’ївка, Зарічне, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Антонівка, Зимівник, Комишани, Олександрівка, Правдине, Осокорівка, Червоний Маяк, Дніпровське, Дудчани, Білозерка, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Одрадокам’янка, Станіслав, Українка, Шевченківка, Широка Балка, Софіївка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий та 16 приватних будинків. Також зазнали пошкоджень автозаправна станція, монастир, господарська споруда, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію троє людей загинули, ще дев’ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – одна дитина.

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