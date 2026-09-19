Генштаб: росіяни найбільше атакували на Костянтинівському та Покровському напрямках

Від початку доби 19 вересня на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 64 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіаційних бомб. Також окупанти застосували 6084 дрони-камікадзе та здійснили 2006 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксували дві штурмові дії. Російські війська здійснили 74 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони в бік Лимана, Артільного, Тернової, Малої Вовчої, Вільхуватки та Шев’яківки. На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися покращити свої позиції під час штурмів у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім спроб росіян просунутися в районах Новоєгорівки, Новоселівки та Лимана. Одна атака ще тривала.

На Слов’янському напрямку українські військові зупинили три спроби противника просунутися в районах Ямполя, Миколаївки та в напрямку Пискунівки. На Краматорському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

Найбільшу кількість атак зафіксували на Костянтинівському напрямку –18. Росіяни штурмували в районі Костянтинівки та у напрямку Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів та Вільного. Дві штурмові дії ще тривали.

На Покровському напрямку ворог здійснив 15 атак, намагаючись просунутися у напрямку Добропілля, Водянського, Білицького, Нового Донбасу, Сергіївки та Молодецького.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку за добу знищено 29 окупантів, ще 17 поранено. Сили оборони знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 спеціальних засобів та два укриття особового складу. Ще п’ять одиниць автомобільної техніки, два спеціальні засоби, чотири пункти управління БпЛА та 51 укриття особового складу пошкоджено. Крім того, українські військові знищили або подавили 84 безпілотники різних типів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіян у напрямку Копанів.

На Олександрівському, Придніпровському та Оріхівському напрямках окупанти наступальних дій не проводили. На інших напрямках, за даними Генштабу, суттєвих змін в обстановці не відбулося.