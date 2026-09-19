Івано-Франківськ став містом - побратимом із канадським Нью-Вестмінстером

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав угоду про співпрацю з Нью-Вестмінстером.
Про це він повідомив у фейсбуці.
Марцінків зазначив, що це вже 28-ме місто-побратим Франківська і перше - у Канаді.
"Особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Дякуємо Нью-Вестмінстеру за солідарність і підтримку! Попереду - спільні проєкти, нові можливості та ще міцніші зв’язки між Україною і Канадою. Розвиваємо міжнародне партнерство Івано-Франківська!", - додав він.
- Івано-Франківськ має 28 міст-побратимів і партнерів у світі. Найбільше угод укладено з містами Польщі, але також є партнери з Латвії, Литви, Чехії, США, Німеччини, Італії, Португалії, Китаю, Грузії, Румунії, Угорщини та інших країн. Остання угода була підписана з Потсдамом (Німеччина) у 2023 році.