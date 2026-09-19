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Івано-Франківськ став містом - побратимом із канадським Нью-Вестмінстером

Це вже 28-ме місто-побратим Франківська і перше - у Канаді. 

Івано-Франківськ став містом - побратимом із канадським Нью-Вестмінстером
Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав угоду про співпрацю з Нью-Вестмінстером. 

Про це він повідомив у фейсбуці.

Марцінків зазначив, що це вже 28-ме місто-побратим Франківська і перше - у Канаді. 

"Особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Дякуємо Нью-Вестмінстеру за солідарність і підтримку! Попереду - спільні проєкти, нові можливості та ще міцніші зв’язки між Україною і Канадою. Розвиваємо міжнародне партнерство Івано-Франківська!", - додав він. 

  • Івано-Франківськ має 28 міст-побратимів і партнерів у світі. Найбільше угод укладено з містами Польщі, але також є партнери з Латвії, Литви, Чехії, США, Німеччини, Італії, Португалії, Китаю, Грузії, Румунії, Угорщини та інших країн. Остання угода була підписана з Потсдамом (Німеччина) у 2023 році.
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