Ще 15 українців повернулися з тимчасово окупованих Росією територій, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Найстаршій – 96 років, наймолодшому – 49.

“Вибратися з окупації непросто. Для когось це роки очікування, для когось – рішення залишити дім, у якому прожито все життя. А коли людина хвора, літня або майже не може пересуватися самостійно, дорога додому стає ще важчою”, – зазначив омбудсман.

Із тимчасово окупованого села Залізний Порт на Херсонщині, зокрема, повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя.

“Жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тут на них чекав онук”, – зазначив Лубінець.

З Каховки повернули 74-річного чоловіка, який роками залишався в окупації, бо боявся, що його виїзд може нашкодити сину. Син перебував у російській неволі, тож батько не наважувався залишити окупацію. Лише у 2025 році, після визволення сина, він вирішив виїхати. Та на той час його власний стан здоров’я різко погіршився. Чоловік переніс важкий інсульт, має частковий правосторонній параліч та запалення нижньощелепної залози. Зараз він під наглядом лікарів. Йому допомагають відновити документи та стабілізувати стан.