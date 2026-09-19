На Київщині внаслідок російської атаки згорів склад зоотоварів

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Вночі 19 вересня у Київській області внаслідок російської атаки був пошкоджений склад постачальника зоотоварів Suziria Ukraine.

Про це повідомила компанія у фейсбуці.

"Сьогодні вночі внаслідок російської ракетно-дронової атаки було пошкоджено наш склад у Київській області, площа якого становить понад 8 000 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед людей немає.

Попереду - оцінка масштабу пошкоджень.

"Останні тижні наша команда активно працювала над перебудовою логістики, щоб забезпечити її стійкість, та докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи — країна-агресор не зупинить нашу роботу", - наголосили в компанії.