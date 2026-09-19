Поклад доповів Зеленському про успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”

Керівник СБУ Олександр Поклад повідомив президенту Володимиру Зеленському про cтворення і успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”.
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
“Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним “шахедам”, – зазначено у повідомленні.
Зеленський зазначив, що створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач.
- Вчора Зеленський повідомив, що перехоплювачі реактивних "Шахедів" від двох компаній успішно пройшли бойові випробування.
- Напередодні після зустрічі з головнокомандувачем Михайлом Драпатим Зеленський повідомив про один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів" – під час тестування вдалося збити ворожий дрон.