Поклад доповів Зеленському про успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним “шахедам”.

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Керівник СБУ Олександр Поклад повідомив президенту Володимиру Зеленському про cтворення і успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним “шахедам”, – зазначено у повідомленні.

Зеленський зазначив, що створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач.