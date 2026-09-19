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Поклад доповів Зеленському про успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”

"Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним “шахедам”.

Поклад доповів Зеленському про успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”
Реактивний шахед "Герань 3"
Фото: obozrevatel.com

Керівник СБУ Олександр Поклад повідомив президенту Володимиру Зеленському про cтворення і успішне застосування нового дрона-перехоплювача реактивних “шахедів”.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним “шахедам”, – зазначено у повідомленні. 

Зеленський зазначив, що створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач.

  • Вчора Зеленський повідомив, що перехоплювачі реактивних "Шахедів" від двох компаній успішно пройшли бойові випробування.
  • Напередодні після зустрічі з головнокомандувачем Михайлом Драпатим Зеленський повідомив про один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів" – під час тестування вдалося збити ворожий дрон.
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