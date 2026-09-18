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Теракт на Львівщині: СБУ та Нацпол затримали підозрюваних, які підірвали вибухівку біля ТЦК

Внаслідок вибуху тяжко поранений військовослужбовець.

Теракт на Львівщині: СБУ та Нацпол затримали підозрюваних, які підірвали вибухівку біля ТЦК
Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали двох жителів Львівщини, яких підозрюють у вчиненні теракту біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня. Внаслідок вибуху тяжко поранений військовослужбовець.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, двоє чоловіків під'їхали до будівлі ТЦК на власному автомобілі. Один із них викинув саморобний вибуховий пристрій через вікно машини на паркувальному майданчику поблизу військкомату. Після цього вони залишили місце події.

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Згодом військовослужбовець ТЦК під час огляду вибухівки спровокував її детонацію. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі поранення.

Правоохоронці затримали підозрюваних "по гарячих слідах". Ними виявилися двоє мешканців Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік.

Під час обшуку в помешканні одного з фігурантів правоохоронці виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Їх вилучили та направили на експертизи.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, зокрема перевіряють можливу причетність затриманих до співпраці з російськими спецслужбами.

Операцію проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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