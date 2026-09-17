ВР ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо «виборів» до Держдуми РФ на ТОТ України

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Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення псевдовиборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Як йдеться у повідомленні парламентської пресслужби, Верховна Рада ухвалила Постанову про відповідне звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей (№ 16077).

За проголосували 264 народні депутати.

Як йдеться у пояснювальній записці, у документі засуджуються наміри окупаційної російської адміністрації організувати та провести так звані вибори до державної думи на ТОТ України та не визнавати їх результатів.

"Російська федерація, продовжуючи свою політику незаконної окупації та намагання легітимізувати спроби незаконної анексії частини території України, планує провести 18-20 вересня 2026 року так звані вибори до державної думи російської федерації на тимчасово окупованій території України - частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", – зазначено у пояснювальній записці.

Такі дії РФ грубо порушують Статут ООН, Женевську конвенцію про захист цивільного населення, Гельсінський акт, Європейську конвенцію з прав людини та ключові резолюції ГА ООН щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

Служба безпеки закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у незаконних виборах, які Росія планує проводити з 18 до 20 вересня.

У 2023 році росіяни проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади. Тоді представники окупаційних адміністрацій так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад.