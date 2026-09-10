Розвідка попереджає про можливі теракти РФ на окупованих територіях під час "виборів", аби звинуватити Україну

У період активного голосування 18-20 вересня можливі підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі.

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Російські спецслужби можуть організувати на тимчасово окупованих територіях України резонансні провокації та теракти під виглядом дій української сторони.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Ймовірність таких сценаріїв зростає у дні проведення незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на ТОТ.

У СЗРУ вважають, що таким чином Кремль може намагатися виправдати посилення репресій проти мешканців окупованих територій, нову хвилю мобілізації в Росії та водночас зірвати мирний процес за посередництва США.

У період активного голосування 18–20 вересня можливі підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі, а також замахи на колаборантів.

Розвідка закликає мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.