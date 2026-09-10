Розвідка попереджає про можливі теракти РФ на окупованих територіях під час "виборів", аби звинуватити Україну

Російські спецслужби можуть організувати на тимчасово окупованих територіях України резонансні провокації та теракти під виглядом дій української сторони.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Ймовірність таких сценаріїв зростає у дні проведення незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на ТОТ.
У СЗРУ вважають, що таким чином Кремль може намагатися виправдати посилення репресій проти мешканців окупованих територій, нову хвилю мобілізації в Росії та водночас зірвати мирний процес за посередництва США.
У період активного голосування 18–20 вересня можливі підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі, а також замахи на колаборантів.
Розвідка закликає мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.
- Україна не визнає так звані "вибори" та їхні результати. Особи, причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих територіях, нестимуть відповідальність відповідно до українського законодавства.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "вибори" фарсом і додав, що це є грубим порушенням міжнародного права. Незалежні спостерігачі ОБСЄ на голосування не будуть допущені.