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Розвідка попереджає про можливі теракти РФ на окупованих територіях під час "виборів", аби звинуватити Україну

У період активного голосування 18-20 вересня можливі підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі.

Розвідка попереджає про можливі теракти РФ на окупованих територіях під час "виборів", аби звинуватити Україну
"Вибори" в окупованому Маріуполі
Фото: EPA/UPG

Російські спецслужби можуть організувати на тимчасово окупованих територіях України резонансні провокації та теракти під виглядом дій української сторони.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Ймовірність таких сценаріїв зростає у дні проведення незаконних виборів до Держдуми РФ та примусового "дострокового голосування" на ТОТ.

У СЗРУ вважають, що таким чином Кремль може намагатися виправдати посилення репресій проти мешканців окупованих територій, нову хвилю мобілізації в Росії та водночас зірвати мирний процес за посередництва США. 

У період активного голосування 18–20 вересня можливі підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів, диверсії на транспорті та інфраструктурі, а також замахи на колаборантів

Розвідка закликає мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.

  • Україна не визнає так звані "вибори" та їхні результати. Особи, причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих територіях, нестимуть відповідальність відповідно до українського законодавства.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "вибори" фарсом  і додав, що це є грубим порушенням міжнародного права. Незалежні спостерігачі ОБСЄ на голосування не будуть допущені.
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