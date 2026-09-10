Рютте: НАТО не може бути наївним щодо російської загрози

Російська економіка дедалі більше орієнтована на оборону та підготовку до війни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для Європи, а країни Альянсу не повинні недооцінювати її наміри. Російська економіка дедалі більше орієнтована на оборону та підготовку до війни.

Про це Рютте сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, пише The Guardian.

"Я знаю, що завжди знайдуться люди, які говоритимуть вам: мовляв, якби ви лише сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те чи це… Це довгострокова проблема. Це загроза. Ми не можемо бути наївними", – наголосив генсек НАТО.

Він також зазначив, що російські атаки проти України не припиняються, а Москва паралельно проводить дедалі більше гібридних операцій у Європі – від кібератак і саботажу до підпалів, порушень повітряного простору та інцидентів із безпілотниками.

За оцінкою генсека Альянсу, Росія щомісяця втрачає понад 40 тисяч військових убитими або тяжко пораненими, однак Володимир Путін не демонструє готовності завершити війну.

Рютте зазначив, що російські дії не залякують НАТО, а навпаки посилюють рішучість підтримувати Україну. Він також підкреслив, що європейські члени Альянсу дедалі чіткіше усвідомлюють необхідність брати більшу відповідальність за власну безпеку, відновлювати збройні сили та розширювати оборонно-промислову базу.

За інформацією WSJ, несподіваний візит директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа до Москви мав на меті застерегти Росію від нападу на країни НАТО.