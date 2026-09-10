У Польщі машиністи на добу сповільнять потяги через протести після смертельної аварії

Акція буде загальнонаціональною і відбудеться у п’ятницю, 11 вересня.

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У Польщі в п’ятницю, 11 вересня, машиністи проведуть загальнонаціональну акцію протесту. Через неї пасажирські потяги по всій країні можуть затримуватися, а окремі рейси – скасовувати.

Про це пише RMF 24.

Профспілка машиністів вимагає посилити безпеку на залізничних переїздах після смертельної аварії, яка сталась напередодні у Мазовецькому воєводстві.

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У межах акції машиністи знижуватимуть швидкість потягів до 20 км/год під час проїзду через залізничні переїзди. Протест розпочнеться одразу після опівночі та триватиме 24 години.

Голова профспілки машиністів Лешек Ментек заявив, що обмеження стосуватиметься всіх потягів – від регіональних до далекого сполучення. За його словами, через зниження швидкості можуть виникнути значні затримки, а в окремих випадках – необхідність скасувати деякі рейси.

Що передувало?

Причиною протесту стала аварія, що сталася в середу близько 11:30 на залізничному переїзді в Соколниках Сухих. За попередніми даними слідства, водій вантажівки виїхав на колії попри заборонний сигнал світлофора. Вантажівка зіткнулася з потягом InterCity, який прямував із Любліна до Щецина.

Унаслідок зіткнення зійшли з рейок електровоз і два перші вагони. У потязі перебували щонайменше 114 людей, зокрема троє членів екіпажу.

Одна пасажирка померла в лікарні. Четверо людей, серед яких водій вантажівки та машиніст потяга, перебувають у тяжкому стані.