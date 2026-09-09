У центрі Варшави чоловік раптово вдарив українця та втік: нападника швидко затримали

У центрі Варшави 33-річний громадянин Польщі без причини напав на 20-річного українця. Чоловік ударив його кулаком у голову просто на пішохідному переході.

Про це повідомляє поліція Варшави.

Від удару потерпілий на деякий час втратив свідомість і впав на землю. Очевидці надали йому допомогу. Унаслідок нападу 20-річний українець отримав садна, синці в ділянці очей та у нього відколовся зуб.

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Інцидент стався посеред дня. Напад зафіксувала камера спостереження. На записі видно, як люди очікують зеленого сигналу світлофора, а вже посеред переходу чоловік раптово б’є українця та тікає.

Поблизу перебували поліцейські. Нападника затримали вже за кілька хвилин. Правоохоронці також встановили, що затриманий раніше притягувався за подібні правопорушення. Наприкінці 2024 року він напав на 86-річну жінку в торговельному центрі – двічі вдарив її ногою в спину, через що вона впала та отримала травми голови.

Потерпілий був туристом, який на кілька днів приїхав до Польщі

Через кілька днів чоловік погрожував убивством іншій випадковій жінці. Тоді суд призначив йому майже рік ув’язнення.

У нинішній справі 33-річному поляку висунули обвинувачення у створенні безпосередньої небезпеки для життя або заподіянні тяжкої шкоди здоров’ю людини, а також у спричиненні тілесних ушкоджень. Під час допиту чоловік не пояснив причин свого вчинку.

Потерпілий розповів, що раніше ніколи не бачив нападника і приїхав до Польщі на кілька днів як турист.

Останні напади на українців у Польщі

Нещодавно у польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників розпитував їх про походження і почав говорити про Волинську трагедію.

Раніше на двох українських підлітків напали через мову. Брат і сестра зазнали агресії з боку дорослих осіб лише через те, що спілкувалися між собою українською. Нападниками були чоловік і жінки, які вдалися не лише до лайки та погроз, але й до фізичного насилля.

Також поліція затримала громадянок Польщі, які напали на чоловіків, вважаючи їх українцями. Інцидент стався у Познані біля закладу харчування. Жінки плювались та бились.

Відносини між Україною і Польщею загострилися цього року, особливо на тлі рішення присвоїти українському підрозділу ім'я героїв УПА. Історичні теми неодноразово ставали приводом для політичних маніпуляцій. Водночас Польща продовжує підтримку і вчора оголосила намір надати 50 млн євро Україні на ППО.