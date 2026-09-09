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США відновили розгляд заяв на іммігрантські візи лише з двох країн - Польщі та Угорщини

Адміністрація Дональда Трампа раптово обрала дві держави, звідки не заперечує мати переселенців.

США відновили розгляд заяв на іммігрантські візи лише з двох країн - Польщі та Угорщини
Американська віза
Фото: DW

Сполучені Штати несподівано послабили режим перерви у розгляді заяв на іммігрантські візи, зробивши виняток лише для двох європейських країн - Польщі та Угорщини.

Як пише Reuters, в адміністрації Дональда Трампа не прокоментували це рішення. Водночас у ньому простежується чітка тенденція: обидві держави займають досить консервативну позицію у Євросоюзі, а президенту США вдалося в обох вибудувати тісний зв'язок з ультраправими політиками. 

Але якщо у Польщі близький до Трампа ідеологічно Кароль Навроцький зміг виграти президентські вибори, то в Угорщині соратник республіканця Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на парламентських.

Для усіх інших країн, крім Польщі та Угорщини, тимчасовий мораторій на іммігрантські візи, який є частиною стратегії Трампа щодо боротьби з мігрантами, продовжує діяти в повному обсязі. 

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