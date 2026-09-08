Мер Сеути закликав ЄС зайняти жорсткішу позицію щодо Марокко

Іспанські правоохоронці у своїх звітах зазначають, що марокканська сторона спланувала липневі події з мігрантами.

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Європа не може продовжувати політику беззастережної співпраці з Марокко після масового прориву мігрантів до Сеути.

Про це під час візиту до Брюсселя заявив мер міста Хуан Хесус Вівас, передає Euractiv.

а його словами, липневий інцидент, коли з території Марокко до Сеути незаконно потрапили понад 80 тисяч мігрантів, спровокував безпрецедентну кризу національної безпеки.

Вівас наголосив, що масовий перетин кордону став можливим за участі або мовчазної згоди марокканської влади, яка вже вдруге використовує міграційний тиск як інструмент шантажу й загрозу територіальній цілісності Іспанії та ЄС.

Мер Сеути закликав Брюссель переглянути відносини з Марокко, надати місту фінансову допомогу, а також забезпечити постійну присутність європейського агентства Frontex на кордоні.

Уряд Іспанії наразі утримується від прямих звинувачень на адресу Марокко, однак іспанські правоохоронці у своїх звітах зазначають, що марокканська сторона спланувала ці події з мігрантами.