Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСвіт

Мер Сеути закликав ЄС зайняти жорсткішу позицію щодо Марокко

Іспанські правоохоронці у своїх звітах зазначають, що марокканська сторона спланувала липневі події з мігрантами.

Мер Сеути закликав ЄС зайняти жорсткішу позицію щодо Марокко
Сеута
Фото: EPA/UPG

Європа не може продовжувати політику беззастережної співпраці з Марокко після масового прориву мігрантів до Сеути. 

Про це під час візиту до Брюсселя заявив мер міста Хуан Хесус Вівас, передає Euractiv.

а його словами, липневий інцидент, коли з території Марокко до Сеути незаконно потрапили понад 80 тисяч мігрантів, спровокував безпрецедентну кризу національної безпеки. 

Вівас наголосив, що масовий перетин кордону став можливим за участі або мовчазної згоди марокканської влади, яка вже вдруге використовує міграційний тиск як інструмент шантажу й загрозу територіальній цілісності Іспанії та ЄС.

Мер Сеути закликав Брюссель переглянути відносини з Марокко, надати місту фінансову допомогу, а також забезпечити постійну присутність європейського агентства Frontex на кордоні. 

Уряд Іспанії наразі утримується від прямих звинувачень на адресу Марокко, однак іспанські правоохоронці у своїх звітах зазначають, що марокканська сторона спланувала ці події з мігрантами.

  • Як відомо, 30 липня десятки тисяч мігрантів дісталися Сеути переважно вплав. За останніми офіційними даними Мадрида, з моря вилучили тіла 83 загиблих, тоді як неурядові організації оцінюють кількість жертв у понад 100 осіб. 
  • Більшість мігрантів повернулася до Марокко протягом кількох годин або днів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies