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Російський дрон порушив повітряний простір Молдови

Він перелетів через країну і попрямував до Румунії.

Російський дрон порушив повітряний простір Молдови
шахед
Фото: Telegram

Системи протиповітряної оборони армії Молдови 8 вересня зафіксували несанкціонований політ безпілотника з боку України.

За попередньою інформацією, дрон типу «Шахед» залетів від українського селища Слов'яносербка. Він рухався в бік Бендер через придністровський сектор Молдови, передає молдовське Міноборони.

Військові постійно відстежували рух БпЛА. Спершу дрон прямував у бік Кишинева, а вже за кілька хвилин його помітили в районі села Беленешть. Далі безпілотник продовжив політ до населеного пункту Четирень Унгенського району. Нарешті дрон залишив повітряний простір Молдови біля села Загаранча та полетів у бік румунського повіту Ясси.

Задля безпеки польотів влада тимчасово закрила повітряний простір у центральній частині країни. Рух літаків відновили одразу після того, як дрон залишив територію держави.

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