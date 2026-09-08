Трамп погрожує канадському компанії Bombardier, якщо вона не вироблятиме літаки у США

У відповідь виробник приватних літаків зазначив, що багато компонентів його літаків, зокрема крила, виробляються у США, а його ланцюг постачання значною мірою залежить від американських компаній.

Президент США Дональд Трамп пригрозив заборонити продаж літаків канадської компанії Bombardier, якщо вона не вироблятиме літаки у Сполучених Штатах.

Про це пише Associated Press.

Після того як 21 серпня переговори між Канадою та США щодо торгівлі провалилися, Трамп і його адміністрація розгорнули шквал мит, погроз і особистих нападок, зображуючи Канаду як слабку та залежну країну.

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«БІЛЬШЕ НІЯКИХ ПРОДАЖІВ BOMBARDIER У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ! Їхня продукція недостатньо хороша! Якщо вони хочуть нашого ринку, вони повинні виробляти тут і припинити ставитися до Америки як до “скарбнички”» – написав Трамп у понеділок у соцмережах.

У Bombardier заявили, що американська авіакосмічна промисловість є «очевидним переможцем у сфері торгівлі та експорту». За словами компанії, вона створює десятки тисяч робочих місць як безпосередньо, так і через свій ланцюг постачання.

До ланцюга постачання Bombardier входять близько 2800 американських компаній у 47 штатах, повідомила компанія. Зокрема, крила для її бізнес-джетів виготовляють у Техасі, а компоненти систем керування польотом виробляють поблизу Лос-Анджелеса.

«Bombardier цінує своє чудове партнерство з американськими компаніями та своїми працівниками у США. Наш план — продовжувати інвестувати в наших людей, клієнтів і громади, у яких ми працюємо по всій країні», – заявили в компанії.

На початку цього року прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його уряд придбає шість літаків радіолокаційного спостереження та раннього попередження у шведської компанії Saab і Bombardier, а не в американських виробників літаків. Літаки Saab використовують платформу Bombardier Global 6500, що підтримує виробництво в Канаді. Частка американських компонентів у них становить 20%.

Альтернативою були б американські літаки радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail виробництва Boeing або Aeris X компанії L3Harris.

Канадський уряд переглядає плани щодо закупівлі американських винищувачів F-35. Saab запропонувала виробляти свої винищувачі Gripen у Канаді.

Bombardier – один із найстаріших і найвідоміших виробників Канади. Компанію заснував Жозеф-Арман Бомбардьє – винахідник і підприємець із сільської місцевості Квебеку, який у 1930-х роках почав із виробництва снігоходів та іншої техніки для пересування по снігу.

За свою довгу історію компанія то входила в залізничний бізнес, то виходила з нього, а певний час також виробляла регіональні та пасажирські літаки.

Однак згодом Bombardier продала ці напрямки бізнесу в межах реструктуризації, зосередившись на виробництві приватних бізнес-джетів.