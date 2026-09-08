Трамп погрожує канадському компанії Bombardier, якщо вона не вироблятиме літаки у США

Президент США Дональд Трамп пригрозив заборонити продаж літаків канадської компанії Bombardier, якщо вона не вироблятиме літаки у Сполучених Штатах.
Після того як 21 серпня переговори між Канадою та США щодо торгівлі провалилися, Трамп і його адміністрація розгорнули шквал мит, погроз і особистих нападок, зображуючи Канаду як слабку та залежну країну.
«БІЛЬШЕ НІЯКИХ ПРОДАЖІВ BOMBARDIER У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ! Їхня продукція недостатньо хороша! Якщо вони хочуть нашого ринку, вони повинні виробляти тут і припинити ставитися до Америки як до “скарбнички”» – написав Трамп у понеділок у соцмережах.
У Bombardier заявили, що американська авіакосмічна промисловість є «очевидним переможцем у сфері торгівлі та експорту». За словами компанії, вона створює десятки тисяч робочих місць як безпосередньо, так і через свій ланцюг постачання.
До ланцюга постачання Bombardier входять близько 2800 американських компаній у 47 штатах, повідомила компанія. Зокрема, крила для її бізнес-джетів виготовляють у Техасі, а компоненти систем керування польотом виробляють поблизу Лос-Анджелеса.
«Bombardier цінує своє чудове партнерство з американськими компаніями та своїми працівниками у США. Наш план — продовжувати інвестувати в наших людей, клієнтів і громади, у яких ми працюємо по всій країні», – заявили в компанії.
На початку цього року прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його уряд придбає шість літаків радіолокаційного спостереження та раннього попередження у шведської компанії Saab і Bombardier, а не в американських виробників літаків. Літаки Saab використовують платформу Bombardier Global 6500, що підтримує виробництво в Канаді. Частка американських компонентів у них становить 20%.
Альтернативою були б американські літаки радіолокаційного спостереження E-7A Wedgetail виробництва Boeing або Aeris X компанії L3Harris.
Канадський уряд переглядає плани щодо закупівлі американських винищувачів F-35. Saab запропонувала виробляти свої винищувачі Gripen у Канаді.
Bombardier – один із найстаріших і найвідоміших виробників Канади. Компанію заснував Жозеф-Арман Бомбардьє – винахідник і підприємець із сільської місцевості Квебеку, який у 1930-х роках почав із виробництва снігоходів та іншої техніки для пересування по снігу.
За свою довгу історію компанія то входила в залізничний бізнес, то виходила з нього, а певний час також виробляла регіональні та пасажирські літаки.
Однак згодом Bombardier продала ці напрямки бізнесу в межах реструктуризації, зосередившись на виробництві приватних бізнес-джетів.
- У вівторок набули чинності канадські тарифи на мільярди доларів імпорту американських товарів.
- Оголошені мита у розмірі 15%, 25% та 50% застосовуються до імпорту зі Сполучених Штатів на 20 мільярдів доларів США. Вони охоплюють сталеву та алюмінієву продукцію, а також молочні продукти, як-от сир. Водночас морепродукти з цього списку виключили.