Зеленський про можливі угоди США і Росії: Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну

Україна не знає всіх деталей обговорень економічних угод між США і Росією. Однак зрозуміло, що це угоди про енергетику. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.
Він не думає, що може публічно говорити про це детально. Однак для України важливо тримати основну позицію.
«Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну. Думаю, що це справедливо», – наголосив він.
- Цими вихідними американські перемовиники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Росію і, вперше, Україну. У Кремлі вони мали зустріч з Владіміром Путіним.
- Інформація про ймовірні економічні угоди Москви і Вашингтона, попри війну, з'являються не вперше. А під час енергетичної кризи, спричиненої боями на Близькому Сході, США послаблювати санкції проти нафти.