Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 3 жертв, 12 поранених (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСвіт

Зеленський про можливі угоди США і Росії: Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну

Деталі обговорень американців і росіян невідомі. 

Зеленський про можливі угоди США і Росії: Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну
Спецпосланець президента США Стів Віткофф, спецпосланця РФ у США Кирил Дмитрієв і помічник Путіна Юрій Ушаков
Фото: змі окупантів

Україна не знає всіх деталей обговорень економічних угод між США і Росією. Однак зрозуміло, що це угоди про енергетику. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Він не думає, що може публічно говорити про це детально. Однак для України важливо тримати основну позицію.

«Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну. Думаю, що це справедливо», – наголосив він. 

  • Цими вихідними американські перемовиники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Росію і, вперше, Україну. У Кремлі вони мали зустріч з Владіміром Путіним. 
  • Інформація про ймовірні економічні угоди Москви і Вашингтона, попри війну, з'являються не вперше. А під час енергетичної кризи, спричиненої боями на Близькому Сході, США послаблювати санкції проти нафти. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies