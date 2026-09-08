Зеленський про можливі угоди США і Росії: Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну

Україна не знає всіх деталей обговорень економічних угод між США і Росією. Однак зрозуміло, що це угоди про енергетику. Про це сказав президент Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам.

Він не думає, що може публічно говорити про це детально. Однак для України важливо тримати основну позицію.

«Україна повинна боротися проти будь-яких додаткових можливостей фінансувати цю війну. Думаю, що це справедливо», – наголосив він.