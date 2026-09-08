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Рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на тунелях гідроелектростанцій, де можуть ще бути десятки людей

Найбільша увага прикута до тунелей гідроелектростанції Чіліме, оскільки там розташовувалися їдальня, житлові приміщення та була їжа.

Рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на тунелях гідроелектростанцій, де можуть ще бути десятки людей
Непал пісня повені
Фото: EPA/UPG

Через два тижні після руйнівної повені рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на трьох тунелях гідроелектростанцій, де у пастці можуть залишатися ще десятки робітників.

Про це повідомляє France24.

26 серпня через обвал льодовика в річку на кордоні Непалу та Китаю під завалами опинилися щонайменше 11 ГЕС. Входи до їхніх тунелів засипало уламками й брудом, через що люди всередині опинилися в пастці.

Пошукова операція зосереджена зокрема на тунелях гідроелектростанції Чіліме, оскільки там розташовувалися їдальня, житлові приміщення та була їжа.

За словами військових рятувальників, близько 121 з 900 людей, які зникли безвісти під час гідроелектростанцій, могли перебувати у цих тунелях. Інші, можливо, працювали в інших місцях на електростанціях.

Протягом останніх днів пошукові групи врятували чотирьох людей, зокрема громадянина Китаю, якого витягли з тунелю в суботу. Інші – двоє працівників гідроелектростанції, врятованих з іншого тунелю в п'ятницю, та громадянка Непалу, яку витягли з її засипаного будинку в суботу.

  • Унаслідок зсуву ґрунту в Непалі та Тибеті загинули щонайменше 1399 людей, ще понад 5400 вважають зниклими безвісти. Станом на суботу ця цифра включала 43 загиблих та 519 зниклих на китайському боці.
  • У районі повені розшукують 56 українців. Державне інформаційне агентство Китаю “Сіньхуа” повідомило, що жодне з тіл, знайдених у Тибеті, не належало іноземцям.
  • І Китай, і Непал заявили, що руйнування льодовика, яке спричинило повінь, сталося через наслідки зміни клімату.
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