Рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на тунелях гідроелектростанцій, де можуть ще бути десятки людей

Через два тижні після руйнівної повені рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на трьох тунелях гідроелектростанцій, де у пастці можуть залишатися ще десятки робітників.
Про це повідомляє France24.
26 серпня через обвал льодовика в річку на кордоні Непалу та Китаю під завалами опинилися щонайменше 11 ГЕС. Входи до їхніх тунелів засипало уламками й брудом, через що люди всередині опинилися в пастці.
Пошукова операція зосереджена зокрема на тунелях гідроелектростанції Чіліме, оскільки там розташовувалися їдальня, житлові приміщення та була їжа.
За словами військових рятувальників, близько 121 з 900 людей, які зникли безвісти під час гідроелектростанцій, могли перебувати у цих тунелях. Інші, можливо, працювали в інших місцях на електростанціях.
Протягом останніх днів пошукові групи врятували чотирьох людей, зокрема громадянина Китаю, якого витягли з тунелю в суботу. Інші – двоє працівників гідроелектростанції, врятованих з іншого тунелю в п'ятницю, та громадянка Непалу, яку витягли з її засипаного будинку в суботу.
- Унаслідок зсуву ґрунту в Непалі та Тибеті загинули щонайменше 1399 людей, ще понад 5400 вважають зниклими безвісти. Станом на суботу ця цифра включала 43 загиблих та 519 зниклих на китайському боці.
- У районі повені розшукують 56 українців. Державне інформаційне агентство Китаю “Сіньхуа” повідомило, що жодне з тіл, знайдених у Тибеті, не належало іноземцям.
- І Китай, і Непал заявили, що руйнування льодовика, яке спричинило повінь, сталося через наслідки зміни клімату.