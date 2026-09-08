Рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на тунелях гідроелектростанцій, де можуть ще бути десятки людей

Найбільша увага прикута до тунелей гідроелектростанції Чіліме, оскільки там розташовувалися їдальня, житлові приміщення та була їжа.

Через два тижні після руйнівної повені рятувальники в Непалі зосереджують зусилля на трьох тунелях гідроелектростанцій, де у пастці можуть залишатися ще десятки робітників.

Про це повідомляє France24.

26 серпня через обвал льодовика в річку на кордоні Непалу та Китаю під завалами опинилися щонайменше 11 ГЕС. Входи до їхніх тунелів засипало уламками й брудом, через що люди всередині опинилися в пастці.

Пошукова операція зосереджена зокрема на тунелях гідроелектростанції Чіліме, оскільки там розташовувалися їдальня, житлові приміщення та була їжа.

За словами військових рятувальників, близько 121 з 900 людей, які зникли безвісти під час гідроелектростанцій, могли перебувати у цих тунелях. Інші, можливо, працювали в інших місцях на електростанціях.

Протягом останніх днів пошукові групи врятували чотирьох людей, зокрема громадянина Китаю, якого витягли з тунелю в суботу. Інші – двоє працівників гідроелектростанції, врятованих з іншого тунелю в п'ятницю, та громадянка Непалу, яку витягли з її засипаного будинку в суботу.