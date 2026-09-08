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Набули чинності канадські тарифи на $20 млрд імпорту американських товарів

Вони охоплюють сталеву, алюмінієву та молочну продукцію. Водночас морепродукти з цього списку виключили.

Набули чинності канадські тарифи на $20 млрд імпорту американських товарів
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

У вівторок набули чинності канадські тарифи на мільярди доларів імпорту американських товарів, пише France24.

Оголошені мита у розмірі 15%, 25% та 50% застосовуються до імпорту зі Сполучених Штатів на 20 мільярдів доларів США. Вони охоплюють сталеву та алюмінієву продукцію, а також молочні продукти, як-от сир. Водночас морепродукти з цього списку виключили.

Кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп запровадив 50% тарифи на аналогічну вартість канадської продукції через “дискримінаційне ставлення” до американської алкогольної, автомобільної та молочної промисловості.

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Тарифи США торкнулися, серед інших, таких товарів, як хокейні ключки та цемент, вплинувши приблизно на 5,5% канадського експорту до Сполучених Штатів.

Вчора Трамп пригрозив заблокувати продажі канадської компанії “Bombardier Aviation” у Сполучених Штатах, якщо виробник літаків з Квебеку не перенесе виробництво до США.

Аналітики зазначають, що американські мита незначно загрожують економіці Канади загалом, але суттєвіше вдарять по промисловості її центральної частини.

Переговори між обома сторонами припинилися 21 серпня після кількох днів зустрічей у Вашингтоні, коли прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про рішення Оттави вийти з них.

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