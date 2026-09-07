ЗМІ: в Курській області РФ зіткнулись два ворожі Су-35С

У Курській області Росії зіткнулися два ворожі винищувачі Су-35С.
Про це пише hromadske, посилаючись на російський військово-авіаційний Telegram-канал Fighterbomber.
Наслідки інциденту не розголошуються офіційно. Росіяни наразі встановлюють причини.
Тим часом, telegram-канал Exilenova+ на основі моніторингу російських ЗМІ зазначає, що внаслідок зіткнення один пілот загинув, інший — травмувався.
Су-35С — глибоко модернізований надманеврений багатофункціональний винищувач покоління «4++» ВПС Росії. У ньому використані технології п'ятого покоління, які забезпечують перевагу над винищувачами аналогічного класу.
- За тиждень Сили оборони уразили ворожі літаки, ППО, склади БпЛА та комплекси РЕБ на території РФ. Підтверджено знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27.