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ЗМІ: в Курській області РФ зіткнулись два ворожі Су-35С

Причини інциденту наразі встановлюються.

ЗМІ: в Курській області РФ зіткнулись два ворожі Су-35С
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Минобороны России

У Курській області Росії зіткнулися два ворожі винищувачі Су-35С.

Про це пише hromadske, посилаючись на російський військово-авіаційний Telegram-канал Fighterbomber.

Наслідки інциденту не розголошуються офіційно. Росіяни наразі встановлюють причини.

Тим часом, telegram-канал Exilenova+ на основі моніторингу російських ЗМІ зазначає, що внаслідок зіткнення один пілот загинув, інший — травмувався.

Су-35С — глибоко модернізований надманеврений багатофункціональний винищувач покоління «4++» ВПС Росії. У ньому використані технології п'ятого покоління, які забезпечують перевагу над винищувачами аналогічного класу. 

  • За тиждень Сили оборони уразили ворожі літаки, ППО, склади БпЛА та комплекси РЕБ на території РФ. Підтверджено знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27.
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