ЗМІ: в Курській області РФ зіткнулись два ворожі Су-35С

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У Курській області Росії зіткнулися два ворожі винищувачі Су-35С.

Про це пише hromadske, посилаючись на російський військово-авіаційний Telegram-канал Fighterbomber.

Наслідки інциденту не розголошуються офіційно. Росіяни наразі встановлюють причини.

Тим часом, telegram-канал Exilenova+ на основі моніторингу російських ЗМІ зазначає, що внаслідок зіткнення один пілот загинув, інший — травмувався.

Су-35С — глибоко модернізований надманеврений багатофункціональний винищувач покоління «4++» ВПС Росії. У ньому використані технології п'ятого покоління, які забезпечують перевагу над винищувачами аналогічного класу.