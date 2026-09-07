Винищувачі НАТО тричі підіймалися через російські літаки над Балтією

Винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії, тричі підіймалися в повітря через російські літаки, що рухалися з порушеннями правил польотів.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Випадки сталися з 31 серпня по 6 вересня.

31 серпня винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації російського розвідувального літака Іл-20. Він прямував із материкової частини Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. Літак летів без увімкненого транспондера та без плану польоту.

1 вересня винищувачі Альянсу піднялися через об'єкт, який увійшов до повітряного простору Естонії з боку Росії. Що саме це був за об'єкт, литовське Міноборони не уточнило.

5 вересня 12 винищувачів НАТО злетіли для ідентифікації ще одного російського Іл-20, який прямував до Калінінградської області без увімкненого транспондера та плану польоту.