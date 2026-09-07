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Литва видворила з країни 22 білорусів, яких визнали загрозою нацбезпеці

Їм також анулювали дозволи тимчасове проживання.

Литва видворила з країни 22 білорусів, яких визнали загрозою нацбезпеці
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Департамент державної безпеки Литви заявив, що 22-х громадян Білорусі, які працювали в технологічній компанії, визнали загрозою національній безпеці та видворили з країни.

Про це повідомляє LRT.

Литва анулювала дозволи 22 білорусів на тимчасове проживання. Їх видворили з країни та заборонили повертатися. Крім цього, за даними VSD, усім заборонили в’їзд до Шенгенської зони протягом п’яти років.

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Громадяни працювали в компанії, яка брала участь у проєкті для Агентства Європейського Союзу з космічної програми (EUSPA) та шахрайським шляхом отримала майже 500 тис. євро.

Під час розслідування, яке проводила Служба розслідування фінансових злочинів Литви у співпраці з VSD, встановили, що компанія приховувала зв’язки з російською та білоруською військовою промисловістю.

Минулого тижня інформагентство BNS повідомило, що Вільнюський обласний суд визнав двох громадян Білорусі винними у шахрайстві на суму майже 500 тис. євро.

За даними LRT, проєкт мав на меті розробку високоточних супутникових навігаційних приймачів, здатних використовувати службу високої точності Galileo для сільськогосподарських потреб, зокрема для керування сільськогосподарською технікою та забезпечення операцій точного землеробства.

Загальний бюджет проєкту становив понад 1 млн євро, з яких EUSPA профінансувало понад 745 тис. євро. Фактично компанія отримала 447 272 євро.

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