Китайська державна компанія таємно постачала Росії матеріали для виробництва дронів-камікадзе, - Politico

На початку цього року Jilin Chemical Fiber Group замаскувала постачання 46 тонн хімікатів з вуглецевого волокна.

Державна корпорація Китаю Jilin Chemical Fiber Group - один із світових лідерів у виробництві хімічних та композитних матеріалів - таємно передала Росії матеріали, необхідні для виготовлення сотень дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Politico з посиланням на транспортні та митні документи.

За даними розслідування, на початку цього року китайська компанія замаскувала постачання 46 тонн хімікатів з вуглецевого волокна. Вантаж спрямували дочірній компанії російського "Росатому", яка розробляє критично важливі компоненти для дронів-камікадзе, які Москва використала для атаки на торговий центр у Кривому Розі в серпні, в результаті чого загинуло 16 людей.

Ці документи, зібрані Українським центром безпеки та співробітництва, стали першим детальним доказом безпосереднього експорту складників для ВПК РФ саме з боку китайської державної компанії, а не приватних посередників.

"Документи показують найбільш переконливі на сьогоднішній день докази того, що держкорпорація Китаю продовжує надавати допомогу компанії, яка перебуває під санкціями і входить до військово-промислового комплексу Кремля", — зазначає Politico.

Раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що Китай перетворився на головного зовнішнього партнера Росії, на якого Москва дедалі більше покладається в економіці, фінансах та технологіях.