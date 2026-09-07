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Зеленський підтвердив удари по цілях у Росії

За словами президента, це справедлива відповідь на російські удари. 

Зеленський підтвердив удари по цілях у Росії
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Сьогодні, 7 вересня, український президент Володимир Зеленський підтвердив удари по цілях у Росії.

Про це він написав у телеграмі. 

«Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні», – йдеться у його повідомленні.

Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. 

Зеленський також подякував за влучність кожному підрозділу.

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