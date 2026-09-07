ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваній по справі «Карфаген» Єлизаветі Івахненко (оновлено)

Сторона обвинувачення зачитала матеріали, що вказують на участь підозрюваної в відмиванні активів.

Вищий антикорсуд 7 вересня обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною по справі «Карфаген». Суд призначив утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн гривень.

САП клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави в 50 млн гривень. Захист просив про м'якший запобіжний захід.

У разі внесення застави підозрювана зобов'язана утриматися від спілкування зі свідками, прибувати на вимогу слідчих і суду, носити засіб електронного стеження.

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За інформацією сторони обвинувачення, Івахненко і її родина брали участь в легалізації коштів, здобутих злочинною організацією незаконним шляхом – на них оформлювали нерухомість. На матір Івахненко оформили ФОП, хоча насправді підприємницької діяльності вона не здійснювала.

Фігурантка намагалася знищити докази незаконної діяльності, оскільки планувала піти на держслужбу.

«Особа, фактично розуміючи той факт, що є відповідні незаконні грошові кошти, які генеруються в результаті незаконної діяльності, конкретно ким вони генеруються, вживала заходів на легалізацію, але при тому мала на меті зайти на державну посаду, і для цього використовувала ряд пояснень, консультувалася, яким чином це зробити», – зазначив прокурор.

Івахненко мала намір працювати заступником міністра освіти України, зазначив він.

Прокуратура вважає, що є ризики виїзду Івахненко за кордон, бо вона була затримана на вокзалі Львова, і переховування від слідства, оскільки вона була співмешканкою основного підозрюваного Сергія Кропиви і виконувала його доручення. Також слідство вбачає ризику впливу, оскільки Івахненко знайома з генпрокурором.

«Я ні про яку злочинну організацію, про її існування або про участь мене в цій організації, я взагалі сумніваюся, що вона є, я нічого не знала», – сказала Івахненко.

Вона підтвердила факт знайомства з основним підозрюваним Сергієм Кропивою, але відмовилася говорити про характер відносин. Також вона заперечила фінансові відносини з Кропивою.

Івахненко стверджує, що на вокзалі Львова, де її затримали, вона очікувала на потяг до Одеси. Прокурор сказав, що підозрювана і підозрюваний разом відпочивали, а в Львів вона поїхала вже тоді, коли стало відомо про потенційні обшуки. У Львові підозрювані розділилися.

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Прокурор на суді повідомив, що в приміщеннях Офісу генпрокура в окремих посадовців знайшли $50 000, а в першого заступника генпрокурора знайшли коштовності, зокрема годинник. Де саме зробили резонансне фото з пачками грошей – прокуратура поки не озвучуватиме.

Сергій Кропива в матеріалах слідства фігурує як «Канцлер». Учора ВАКС взяв його під варту з можливістю застави в 120 млн гривень.

САП повідомляла, що Кропива залучив колег і близьких до нього людей до злочинної організації, що систематично отримувала неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів. Як встановили детективи НАБУ, отримані кошти учасники організації легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна. Загальна вартість таких активів перевищує 20 млн грн.

Ще понад 10 млн грн, за даними слідства, легалізували через рахунки близьких осіб, зокрема й Івахненко, що фігурує в розслідуванні як «Муза». Кошти оформлювали як доходи від підприємницької діяльності.

Розслідування «Карфаген»

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Під підозрою п'ятеро осіб. Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявляє, що він до справи не причетний.