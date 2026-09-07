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СБУ викрила російського агента, який поновився на службі після СЗЧ та шпигував на півдні

Він мав завдання приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

СБУ викрила російського агента, який поновився на службі після СЗЧ та шпигував на півдні

Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині агента ФСБ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ним виявися завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по південних регіонах нашої держави.

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Встановлено, що, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки росіян на суміжні з’єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

За матеріалами справи, зловмисник дистанційно координував свої дії із співробітником військової контррозвідки ФСБ. Для зв’язку з куратором із Росії агент використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ викрили контакти “крота” з російською спецслужбою, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем несення служби. Як з’ясувало розслідування, солдат потрапив у поле зору ФСБ, коли самовільно залишив військову частину і шукав “легкі заробітки” у Телеграмі.

Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

Крім цього, росіяни сподівалися отримати від “крота” персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті. Зібрану інформацію для подальшого “звіту” для ФСБ агент накопичував у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками українських об’єктів.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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