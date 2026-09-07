СБУ викрила російського агента, який поновився на службі після СЗЧ та шпигував на півдні

Він мав завдання приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

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Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині агента ФСБ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ним виявися завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по південних регіонах нашої держави.

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Встановлено, що, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки росіян на суміжні з’єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

За матеріалами справи, зловмисник дистанційно координував свої дії із співробітником військової контррозвідки ФСБ. Для зв’язку з куратором із Росії агент використовував анонімний чат у месенджері.

Кіберфахівці СБУ викрили контакти “крота” з російською спецслужбою, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем несення служби. Як з’ясувало розслідування, солдат потрапив у поле зору ФСБ, коли самовільно залишив військову частину і шукав “легкі заробітки” у Телеграмі.

Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.

Крім цього, росіяни сподівалися отримати від “крота” персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті. Зібрану інформацію для подальшого “звіту” для ФСБ агент накопичував у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками українських об’єктів.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.