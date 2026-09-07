Помер чоловік, поранений ударом по Києву 1 вересня

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7 вересня в лікарні помер чоловік, який був поранений російським ударом по Києву 1 вересня. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Загиблому було 30 років. Він став дев'ятою жертвою російського ракетно-дронового обстрілу тієї ночі.

1 вересня окупанти атакували столицю та Київську область дронами і ракетами різних типів. Вдарили по залізниці, внаслідок чого в Дарницькому районі загинули семеро людей.

Ще одна людина загинула в Голосіївському районі. В Солом'янському районі були поранені.